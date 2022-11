Θέλεις να περιηγηθείς στην «ψυχή» της Αθήνας;

Γειτονιές. Δρόμοι του (από)κεντρου που τους προσπερνάμε μέσα στην κίνηση και την καθημερινότητα της μητρόπολης. Όμως εκεί, σε κάποιες γωνιές κρύβεται η «ψυχή» της Αθήνας. Μιας μεγαλούπολης σήμερα, που μερικές δεκαετίες πριν είχε συνοικίες και στέκια. Μαγαζιά και καφενεία, γεύσεις, μουσικές, αρχιτεκτονική. Σημεία με αναφορές μιας αστικής ιστορίας.

Αυτά ανακάλυψε βήμα – βήμα, περπατώντας για μήνες στις γειτονιές του κέντρου ο Στηβ Βρανάκης, εκτελεστικός διευθυντής του Google Creative Lab σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, μαζί με την ομάδα του.

Και το αποτέλεσμα παρουσιάστηκε την Πέμπτη με το πρόγραμμα «Athens. The city is the museum». Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού, του δήμου Αθηναίων και της Google, για να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες και ανεξερεύνητες πλευρές της ελληνικής πρωτεύουσας. Στόχος, να τη γνωρίσουν καλύτερα οι επισκέπτες της – όλο τον χρόνο – αλλά και να την ανακαλύψουν εκ νέου οι κάτοικοί της.

Οι ηχητικοί περίπατοι είναι προσβάσιμοι διαδικτυακά μέσω του athens.withgoogle.com, καθώς η εφαρμογή είναι ήδη σε λειτουργία. Η πρώτη διαδρομή ξεκινά από το Μεταξουργείο και καταλήγει στην πλατεία Ομονοίας, με ενδιάμεσους σταθμούς τον Κεραμεικό και του Ψυρρή. Θα ακολουθήσουν και άλλες.

Πρακτικά, μόλις ο χρήστης επιλέξει διαδρομή, ένας χάρτης εμφανίζεται στην οθόνη του, με σήμανση (pins), η οποία αντιστοιχεί σε προτεινόμενες στάσεις και ηχητικό περιεχόμενο. Μια διακεκομμένη γραμμή, όπως ακριβώς στο Google Maps, θα τον καθοδηγεί από το ένα σημείο στο άλλο, ενώ θα μπορεί να επιλέγει οποιαδήποτε στάση κατά μήκος της διαδρομής και θα γίνεται ανακατεύθυνση προκειμένου να φτάνει απευθείας στο σημείο της επιλογής του.

Παρουσιάζοντας το «Athens. The city is the museum» και το επίσημο βίντεο της καμπάνιας (δείτε το παρακάτω) ο Στηβ Βρανάκης μίλησε για τις παιδικές του αναμνήσεις όταν επισκεπτόταν την Αθήνα, από το Βανκούβερ, κάνοντας αναγωγή στις ιστορίες των ανθρώπων που συνάντησε στις γειτονιές της πόλης. «Δεν τις περιγράφουν», είπε, «ανοίγουν την ψυχή τους». Αυτός είναι και ο σκοπός του προγράμματος: «να δούμε την Αθήνα μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία: την εικόνα μιας σύγχρονης και διαρκώς εξελισσόμενης πόλης, με μοναδικές, ανεξερεύνητες πλευρές και με τις αυθεντικές ιστορίες των κατοίκων της, που ξεδιπλώνονται μέσα από αυτή τη νέα διαδικτυακή εμπειρία».

Στο πάνελ που ακολούθησε η γενική διευθύντρια της Google για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Πέγκυ Αντωνάκου, μίλησε για τη βιωσιμότητα ως βασικό κριτήριο για τους σύγχρονους ταξιδιώτες και τη σημασία να διαχυθεί η επισκεψιμότητα της Αθήνας σε όλη τη διάρκεια του έτους. «Μέσα από τη σημερινή πρωτοβουλία, όλοι οι επισκέπτες της πόλης, αλλά και οι ίδιοι οι κάτοικοί της, θα μπορούν να ανακαλύπτουν καθημερινά μια άλλη πλευρά της Αθήνας μας, χάρη στην τεχνολογία».

Πέρα από τη συνεργασία που έχει ξεκινήσει με τη Google για τον βιώσιμο τουρισμό από τον Απρίλιο του 2022, «σήμερα περνάμε και στον τομέα της ταξιδιωτικής εμπειρίας με μια καινοτόμα πρωτοβουλία που ανοίγει την Αθήνα στους επισκέπτες που θα θέλουν να βιώσουν τον ρυθμό της πόλης» είπε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, υπογραμμίζοντας την πραγματική γνωριμία με ένα τόπο, την ιστορία του και τους κατοίκους του.

«Επανασυστήνουμε την Αθήνα», σημείωσε με τη σειρά του ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης. «Ολόκληρη η πόλη είναι ένα μοναδικό, ζωντανό, ανοιχτό, διαδραστικό, τεράστιο μουσείο που προσφέρει εκατοντάδες «σκηνές», «εκθέματα» και εμπειρίες στους επισκέπτες της όλο τον χρόνο».

Στην παρουσίαση του “Athens. The city is the museum” έγινε η προβολή της πρώτης προτεινόμενης διαδρομής γύρω από τις πολυσύχναστες γειτονιές του Μεταξουργείου, του Κεραμεικού, του Ψυρρή και της Ομόνοιας: μιας περιπατητικής περιήγησης στη ζωή της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες και οι κάτοικοί της μπορούν να ακούν μοναδικές ιστορίες, συνεντεύξεις και ηχητικό υλικό με περιγραφικές αναδρομές σε κάθε προτεινόμενη στάση.

