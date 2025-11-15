Τα κουκλάκια Labubu προσεχώς στους κινηματογράφους

Από συλλεκτικά αντικείμενα που προκαλούν ατελείωτες ουρές σε malls του Πεκίνου και του Λος Αντζελες, μέχρι αχώριστο αξεσουάρ διασήμων, τα Labubu έχουν εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο.

Τώρα, τα μικροσκοπικά «τερατάκια» ετοιμάζονται να κάνουν ακόμη ένα άλμα: να περάσουν από τα ράφια των καταστημάτων στη μεγάλη οθόνη.

Oι κούκλες που έχουν προκαλέσει παγκόσμια υστερία, ενδέχεται σύντομα να φωτίσουν και τις κινηματογραφικές αίθουσες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter.

Oπως ανέφερε το ρεπορτάζ, η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για τη δημιουργία ταινίας βασισμένης στα χαρακτηριστικά τερατάκια.

Το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν έχει αποφασιστεί αν η ταινία θα είναι live action ή animation.

Τα Labubu, που διατίθενται από τη κινεζική εταιρεία Pop Mart, εξελίχθηκαν σε φαινόμενο μέσα στο 2024.

Εγιναν must-have αντικείμενο για διασημότητες, ενώ αγοραστές σε ολόκληρο τον κόσμο σχημάτιζαν ουρές για να αποκτήσουν τις συλλεκτικές κούκλες σε «blind boxes», συσκευασίες όπου το ακριβές μοντέλο αποκαλύπτεται μόνο κατά το άνοιγμα.

Η Sony, που έχει πίσω της επιτυχίες όπως οι ταινίες «Jumanji» και το animated χιτ του Netflix «KPop Demon Hunters», φιλοδοξεί να μεταφέρει την τρέλα των Labubu στη μεγάλη οθόνη.

Ενώ κάποτε οι χολιγουντιανές παραγωγές ενέπνεαν τη δημιουργία παιχνιδιών, η τελευταία δεκαετία έχει δείξει μια αντίστροφη πορεία: τα παιχνίδια είναι πλέον αυτά που εμπνέουν τις ταινίες.

Η «Lego Movie», που κυκλοφόρησε το 2014, ήταν ίσως το πρώτο μεγάλο brand χωρίς προϋπάρχουσα ιστορία ή χαρακτήρες που μεταφέρθηκε με επιτυχία στη μεγάλη οθόνη, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και μεγάλα εισπρακτικά κέρδη.

Πιο πρόσφατα, η «Barbie» πέτυχε κάτι αντίστοιχο, συγκεντρώνοντας πάνω από 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως και κατακτώντας οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ.

