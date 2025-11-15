Οι ευρωτουρκικές σχέσεις, το SAFE και η Ελλάδα

Η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας αναδιατάσσεται ραγδαία και βίαια. Η επανάκαμψη της ρωσικής απειλής λόγω του πολέμου στην Ουκρανία κυριαρχεί στους σχεδιασμούς των περισσότερων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Την ίδια στιγμή, η διαφαινόμενη πρόθεση συρρίκνωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και ανάμιξης –με την ευρύτερη έννοια– στην Ευρώπη αναδεικνύει την αναγκαιότητα ανάληψης μεγαλύτερης ευθύνης από τους ίδιους τους Ευρωπαίους για την ασφάλειά τους (τόσο εντός όσο και εκτός του πλαισίου του ΝΑΤΟ).

Αυτές οι παράλληλες εξελίξεις έχουν φέρει στο προσκήνιο τη χρησιμότητα των δύο βασικών στρατιωτικών δυνάμεων στις πτέρυγες της ηπειρωτικής Ευρώπης, του Ηνωμένου Βασιλείου (στα δυτικά) και της Τουρκίας (στα ανατολικά), στην οποιαδήποτε νέα μορφή λάβει η αρχιτεκτονική ασφαλείας της ηπείρου.

Υπό τη νέα αυτή και μάλλον αδήριτη πραγματικότητα, προκαλεί μάλλον έκπληξη όταν τίθεται, από εγχώριους πολιτικούς κύκλους, υπό αμφισβήτηση η τρέχουσα αναβάθμιση της Αγκυρας στο σκεπτικό κρίσιμων ευρωπαϊκών παικτών, είτε ομιλεί κάποιος για τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών είτε για τις πολιτικές ηγεσίες στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στη Ρώμη, στη Μαδρίτη και στη Βαρσοβία (σ.σ. σταχυολογώντας απλώς τις πέντε μεγαλύτερες χώρες και χωρίς να μειώνεται η σημασία του άξονα σκανδιναβικών-βαλτικών-ανατολικοβαλκανικών χωρών).

Το ερώτημα θα έπρεπε να είναι διαφορετικό. Πώς θα μπορούσε η Αθήνα να συνδιαμορφώσει με τέτοιο τρόπο τον σημερινό διάλογο εντός Ευρώπης, με το βλέμμα σε μια νέα μορφή των ευρωτουρκικών σχέσεων, φιλικότερη προς τα συμφέροντά της και με απώτερο ίσως στόχο μια πιθανή εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών διαφορών;

Το SAFE και ο… «διάβολος» που κρύβεται στις τεχνικές λεπτομέρειες

Η δυναμική επιστροφή των ζητημάτων άμυνας και ασφάλειας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης έχει ευνοήσει σημαντικά την επιδίωξη της Αγκυρας να μεταβάλει τους όρους της συζήτησης με τους Ευρωπαίους. Η εξέλιξη αυτή έχει φέρει σε ελαφρώς άβολη θέση την Αθήνα, ιδιαίτερα εξαιτίας της έγκρισης του Κανονισμού περί του χρηματοδοτικού εργαλείου Security Action for Europe (SAFE) συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και ειδικότερα η πρόβλεψή του για συμμετοχή τρίτων χωρών σε κοινές προμήθειες.

Η Τουρκία ανήκει ξεκάθαρα στην κατηγορία αυτή και μάλιστα λαμβάνει και ειδικότερη «ευνοϊκή» μεταχείριση καθώς ως υποψήφια προς ένταξη χώρα δεν είναι απαραίτητο να έχει συνάψει εταιρική σχέση για την άμυνα και την ασφάλεια (Security and Defence Partnership – SDP), ιδιαίτερα εφόσον η συμμετοχή της στο συνολικό κόστος μιας προμήθειας δεν υπερβαίνει το 35%.

Στην Ελλάδα, η συζήτηση έχει προς το παρόν επικεντρωθεί στο τεχνικό/γραφειοκρατικό σκέλος, το οποίο αφορά την αναζήτηση τρόπων ανάσχεσης της τουρκικής συμμετοχής στο SAFE. Τροφοδοτεί όμως έντονη εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια των σκληρών και πιεστικών διαπραγματεύσεων για την έγκριση του Κανονισμού, η Αθήνα κατέβαλλε έντονη προσπάθεια να λάβει ρητές διαβεβαιώσεις σε συγκεκριμένα άρθρα του Κανονισμού (συγκεκριμένα το Αρθρο 16, που αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας σχετικά με τις κοινές προμήθειες, και το Αρθρο 17 που αφορά τους όρους συμμετοχής άλλων οντοτήτων και προϊόντων τρίτων χωρών σε αυτές).

Το μέτωπο υπέρ της τουρκικής συμμετοχής ήταν ισχυρότατο σε βαθμό που, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν ευρωπαίοι διπλωμάτες, το Βερολίνο αρνήθηκε με κάθε τρόπο την οποιαδήποτε ρητή αναφορά στο Αρθρο 17, είτε περί της ανάγκης υπογραφής συμφωνίας SDP (όπως αυτή που ζητήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο) μεταξύ ΕΕ – Τουρκίας είτε, επίσης, της συμπερίληψης του προσδιορισμού «ομονοούντες εταίροι» (like-minded partners) στο κείμενο.

Ανάλογη άρνηση υπήρξε τόσο από τους εμπλεκόμενους κοινοτικούς θεσμούς όσο και από την πλειοψηφία των κρατών-μελών σε ρητή αναφορά συγκεκριμένων άρθρων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΣΛΕΕ) –εν προκειμένω των Αρθρων 212 και 218– στο κείμενο του Κανονισμού. Αυτό θα βοηθούσε «να δεθεί νομικά» η λήψη απόφασης με ομοφωνία όταν έρθει η στιγμή υπογραφής μιας διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με κάποια τρίτη χώρα για κοινή προμήθεια που θα χρηματοδοτηθεί με δάνεια μέσω του SAFE.

Ποιο ακριβώς είναι το μυστικό του συνδυασμού των παραπάνω άρθρων; Το μεν Αρθρο 212 αφορά, μεταξύ άλλων, υπογραφή συμφωνιών με τρίτα κράτη. Σε αυτά περιλαμβάνονται και κράτη που είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ (π.χ. Τουρκία). Οταν πρόκειται για τέτοιες περιπτώσεις, το Αρθρο 218 προβλέπει ότι το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίζει με ομοφωνία.

Το πολιτικό διακύβευμα και το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων

Είναι ήδη σαφές και με βάση όσα έχουν ειπωθεί στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο διά στόματος του Πρωθυπουργού, ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να συναινέσει σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει την Τουρκία, αν η Αγκυρα δεν έχει προηγουμένως άρει το «casus belli» σχετικά με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και δεν έχει αποκηρύξει τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών». Η ελληνική θέση είναι απολύτως σαφής και έχει διαμηνυθεί αρμοδίως ενόψει και της προθεσμίας της 30ής Νοεμβρίου για την κατάθεση των προτάσεων/προγραμμάτων από τις ενδιαφερόμενες χώρες ώστε μετά να αξιολογηθούν προς χρηματοδότηση ή όχι. Αναλόγως αυστηρή είναι επίσης η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και φυσικά της Γαλλίας, που έχει ξεκάθαρες απόψεις σχετικά με την ανάγκη προτίμησης σε ευρωπαϊκούς προμηθευτές.

Φυσικά, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζονται δύο σημεία. Πρώτον, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ρητές αναφορές στο κείμενο του Κανονισμού SAFE σχετικά με τα προαναφερθέντα κρίσιμα άρθρα των Συνθηκών, αν οι… πολιτικοί άνεμοι στο Συμβούλιο είναι ισχυρά αντίθετοι στις ελληνικές (και κυπριακές) θέσεις, ουδείς μπορεί να αποκλείσει κυβιστήσεις της Κομισιόν. Δεύτερον, και συνδεόμενο με το πρώτο, οι όποιες (πολιτικές αλλά όχι νομικά δεσμευτικές) διαβεβαιώσεις της Επιτροπής είναι «κρυμμένες» στα πρακτικά των συνεδριάσεων, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε καθεστώς αυξημένων πολιτικών πιέσεων.

Επιπλέον, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι η Τουρκία διαθέτει κερκόπορτες συμμετοχής λόγω των εκτεταμένων συνεργασιών της με αμυντικές βιομηχανίες σημαντικών κρατών-μελών της ΕΕ και ιδιαίτερα της Ιταλίας. Οι υποθέσεις της εξαγοράς της ιταλικής Piaggio από την Baykar και η δημιουργία της κοινοπραξίας LBA Systems μεταξύ του ιταλικού κολοσσού Leonardo και της Baykar (σε ποσοστό 50-50) είναι οι γνωστότερες αλλά όχι οι μόνες (π.χ. η τουρκική ARCA Defence έχει εξαγοράσει την επίσης ιταλική Esplodenti Sabino που κατασκευάζει πυρομαχικά) και αφήνουν ανοικτά παράθυρα εισόδου στο SAFE για συμπαραγωγές. Η δε επιθυμία χωρών όπως η Ισπανία, η Βρετανία και η Γερμανία για αγορά ή για πώληση εξοπλισμών στην Τουρκία –όπως η πρόσφατη πώληση των Eurofighter– διευρύνουν αυτά τα περιθώρια.

Το σημείο-κλειδί που αναμφίβολα απασχολεί αρκετούς στην Αθήνα είναι η πρόθεση και επιθυμία πολλών ευρωπαϊκών πρωτευουσών να εντάξουν την Τουρκία στη «συμμαχία των προθύμων» για την προώθηση της ευρωπαϊκής άμυνας. Σε αυτό το πλαίσιο, στο παρασκήνιο εξετάζονται ιδέες που φθάνουν ως και το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας «Συνθήκης τύπου Σένγκεν για την Αμυνα», που θα βρίσκεται εντελώς εκτός κοινοτικού πλαισίου. Τέτοιου είδους ιδέες δεν διαφέρουν πολύ από μια «ειδική σχέση» ΕΕ – Τουρκίας, στην οποία η Αθήνα μπορεί να μην έχει καμία δυνατότητα ελέγχου των εξελίξεων.

Και όλα αυτά σε μια στιγμή που ενώ σε επίπεδο ρητορικής η Αγκυρα διαλαλεί ότι εξακολουθεί να επιθυμεί την πλήρη ένταξη, ουδείς μοιάζει να την επιθυμεί και ουδείς μοιάζει ουσιαστικά να νοιάζεται για το αν η Αγκυρα τηρεί ή όχι τα κριτήρια της Κοπεγχάγης περί κράτους δικαίου και θεμελιωδών ελευθεριών και αξιών ή αν ευθυγραμμίζεται με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ). Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν δίστασε μάλιστα να αναφερθεί σε… κριτήρια της Αγκυρας όταν ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ψέλλισε, μάλλον απρόθυμα, κάτι περί κριτηρίων της Κοπεγχάγης στην πρόσφατη επίσκεψή του στην τουρκική πρωτεύουσα. Και τα… κριτήρια της Άγκυρας αποτυπώθηκαν πολύ πρόσφατα με την ανακοίνωση της θηριώδους ποινής κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Πώς θα μπορούσε «να μεγαλώσει η διαπραγματευτική πίτα» και να διασυνδεθούν περισσότερα ζητήματα που θα βοηθούσαν την Αθήνα να επηρεάσει τις ευρωτουρκικές σχέσεις; Χωρίς να τροφοδοτηθούν υπερβολικές ελπίδες, ίσως η επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ενωσης, η στενότερη οικονομική συνεργασία και η αναβίωση των Διαλόγων Υψηλού Επιπέδου ΕΕ – Τουρκίας, ακόμη και η ίδια η εκμετάλλευση της επιθυμίας πολλών κρατών-μελών για αμυντική συνεργασία με την Αγκυρα, να λειτουργούσε επιβοηθητικά ώστε η Αθήνα να θέσει τους όρους της και οι ευρωτουρκικές σχέσεις να μην ξεφύγουν από το πλαίσιο της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ίσως μπορούν να τεθούν και ορισμένες προϋποθέσεις για εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών διαφορών αλλά και για επίλυση του Κυπριακού ώστε οι σχέσεις ΕΕ και ΝΑΤΟ να ενδυναμωθούν περαιτέρω και να μην πέσουν θύμα βολονταριστικών κινήσεων συγκεκριμένων προσώπων. Κινήσεις εκτός του πλαισίου της ΕΕ, όπως οι συμμαχίες προθύμων, θα αποδυνάμωναν την ελληνική διαπραγματευτική θέση με άγνωστα αποτελέσματα.

