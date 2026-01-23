Η ποπ μουσική γίνεται ολοένα και πιο μελαγχολική και αγχωτική

Το τραγούδι «Die with a Smile» (Πέθανε με Χαμόγελο) της Lady Gaga και του Μπρούνο Μαρς υπήρξε, με πολλούς δείκτες, το τραγούδι του 2025. Η συναισθηματική αυτή μπαλάντα βρέθηκε στην κορυφή των charts σε περισσότερες από 30 χώρες και κατέχει το ρεκόρ της μακροβιότερης καθημερινής πρωτιάς στο Spotify. Η συνεργασία δύο τεράστιων ονομάτων της ποπ εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία. Ομως η απήχηση του τραγουδιού, γράφει ο Εconomist, ίσως οφείλεται και σε κάτι ακόμη: το κλίμα της εποχής. Η μελαγχολία φαίνεται να είναι το κυρίαρχο συναίσθημα κι αυτό μεταφέρεται στη μουσική.

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τη μελέτη των στίχων των τραγουδιών. Σε ανάλυση που έγινε για τον Economist, η εταιρεία δεδομένων MusixMatch συγκέντρωσε τους στίχους από τα 100 κορυφαία τραγούδια του Billboard για κάθε εβδομάδα των τελευταίων 25 ετών. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, κατέταξε κάθε τραγούδι σε συναισθηματικές κατηγορίες, όπως άγχος, στενοχώρια από χωρισμό, χαρά και αγάπη.

Τα θετικά συναισθήματα δεν έχουν εξαφανιστεί εντελώς, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Η διαχρονική παρουσία της «αγάπης» στους στίχους το αποδεικνύει. Ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι η ποπ μουσική έχει γίνει πιο σκοτεινή. Το ποσοστό των επιτυχιών που περιλαμβάνουν αναφορές σε «άγχος» έχει αυξηθεί κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ετσι, το άγχος έχει φτάσει να ανταγωνίζεται το «συναισθηματικό πόνο» (heartbreak), ο οποίος επίσης καταγράφει άνοδο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Οι κατηγορίες αυτές δεν αλληλοαποκλείονται: πολλά τραγούδια για χωρισμούς είναι ταυτόχρονα και έντονα αγχώδη. Παράλληλα, η «απελπισία» αυξάνεται απότομα μετά το 2020. Σήμερα, σημειώνει ο Εconomist, περίπου ένα στα τέσσερα τραγούδια του Τop 100 περιέχει στίχους που υποδηλώνουν δυστυχία, όπως οι σκοτεινές επιτυχίες της Μπίλι Αϊλις ή του Σαμ Σμιθ.

Η στροφή προς πιο βαριά και απαισιόδοξη μουσική δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο. Ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports εντοπίζει παρόμοια τάση σε βάθος μισού αιώνα. Μελετώντας τα charts του Billboard από το 1973, οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι το «συναισθηματικό στρες» στους στίχους αυξάνεται σταθερά, ενώ η θετικότητα υποχωρεί. Ερεύνησαν επίσης αν μεγάλες αρνητικές ειδήσεις, όπως οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ή η πανδημία της Covid 19, οδήγησαν το κοινό σε πιο σκοτεινή μουσική. Αντίθετα με την αρχική τους υπόθεση, δεν βρήκαν τέτοια συσχέτιση. Ούτε υπήρξε σύνδεση ανάμεσα στις μουσικές προτιμήσεις και την οικονομική ανάπτυξη ή τη στασιμότητα των εισοδημάτων.

Και οι δύο βάσεις δεδομένων, βέβαια, αφορούν μόνο τις επιτυχίες του Billboard και όχι το σύνολο της μουσικής που κυκλοφορεί. Είναι πιθανό, σύμφωνα με τον Economist, να υπάρχουν άφθονα χαρούμενα τραγούδια που απλώς δεν φτάνουν στα charts, επειδή ένα νεότερο σε ηλικία, πιο αγχώδες κοινό επιλέγει να ακούει ξανά και ξανά κομμάτια που ταιριάζουν στη διάθεσή του. Επιπλέον, ο ίδιος ο τρόπος κατάρτισης του Billboard έχει αλλάξει. Κάποτε βασιζόταν κυρίως στις πωλήσεις· σήμερα ενσωματώνει και τα streams. Το ακριβές μείγμα, ωστόσο, δεν είναι δημόσιο.

Ετσι, αυτές οι τάσεις λένε λιγότερα για το πώς αλλάζει η μουσική με τον χρόνο και περισσότερα για το πώς αλλάζουν τα γούστα του κοινού. Αν η ποπ ακούγεται σήμερα πιο μελαγχολική και βαριά από ό,τι παλιότερα, ίσως το πρόβλημα να μην βρίσκεται στους καλλιτέχνες, αλλά στους ακροατές.

