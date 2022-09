Συγκλονιστικές φωτογραφίες ουκρανού στρατιώτη πριν και μετά την αιχμαλωσία του από τους Ρώσους

Ο Μιχάιλο Ντιανόφ συνελήφθη από τους Ρώσους πριν από 4 μήνες όταν πολεμούσε στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη και έκτοτε παρέμενε αιχμάλωτός τους. Ο Ντιανόφ, μουσικός στο επάγγελμα πριν μπει στην πρώτη γραμμή του πολέμου εναντίον του εχθρού ήταν ένας από τους 205 ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου που αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ της Τετάρτης.

Μια φωτογραφία του τον περασμένο Μάιο στην οποία φαίνεται να κάνει το σήμα της ειρήνης με το χέρι του κατά τη διάρκεια της ρωσικής πολιορκίας του Αζοφστάλ έγινε viral.

Σε αυτό φαινόταν κουρασμένος και αξύριστος. Η τελευταία του φωτογραφία όμως είναι πραγματικά «μαχαίρι στην καρδιά». Ο Ντιανόφ απεικονίζεται αδυνατισμένος γεμάτο με ουλές και μώλωπες στο χέρι και στο πρόσωπο. Τέσσερις μήνες έμεινε αιχμάλωτος από τις ρωσικές δυνάμεις, 120 μέρες που τον έκαναν κυριολεκτικά αγνώριστο, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph.

Left: Ukrainian marine Mykhailo Dianov inside the Azovstal steel plant during the siege of Mariupol in May.

Right: Dianov in a Kyiv hospital after his release from Russian captivity in late September.

📷 Olena Lavrushko/Dmytro ‘Orest’ Kozatskyi pic.twitter.com/C681jJPOxj

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 23, 2022