Το ευρωπαϊκό δάνειο στην Ουκρανία: Νικητές και ηττημένοι

Μετά από μια μαραθώνια σύνοδο κορυφής, τα ξημερώματα της Παρασκευής οι ηγέτες των 27 της ΕΕ συμφώνησαν σε ένα σχέδιο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με βάση το κοινό χρέος της ΕΕ, και όχι με αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Το Politico αξιολόγησε ποιοι κέρδισαν και ποιοι έχασαν σε αυτή την κρίσιμη σύνοδο κορυφής για την Ευρώπη.

Νικητές

Μπαρτ ντε Βέβερ: Ο πρωθυπουργός του Βελγίου έδωσε ένα μάθημα στωικής αντίστασης στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, σχέδιο στο οποίο αντιτάχθηκε από την αρχή. Για το μεγαλύτερο μέρος των διαβουλεύσεων, γράφει το Politico, ήταν ο μόνος που αντιτάχθηκε στο σχέδιο, μέχρι που η Ιταλία και μερικές άλλες χώρες εξέφρασαν και αυτές αμφιβολίες αργά το απόγευμα (της περασμένης Πέμπτης).

Η βασική τακτική του; Αφού επί εβδομάδες έλεγε όχι στη χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία, όπως υποστήριζε, θα εξέθεταν μαζικά τη χώρα του σε πιθανά ρωσικά αντίποινα, εμφανίστηκε στη σύνοδο πρόθυμος να διαπραγματευτεί όλη την ημέρα και ζήτησε «απεριόριστη» υποστήριξη (του σχεδίου για τα ρωσικά κεφάλαια) από τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Αυτό, σύμφωνα με το Politico, έκανε το Σχέδιο Β –τον κοινό δανεισμό– να διαφαίνεται ως η μόνη επιλογή που λίγοι ήθελαν, αλλά οι περισσότεροι μπορούσαν να δεχτούν.

Τζόρτζια Μελόνι: Το Politico χαρακτηρίζει την ιταλίδα πρωθυπουργό ως την πραγματική «βασίλισσα» της συνόδου κορυφής, εκτιμώντας ότι ήταν εκείνη που καθόρισε τον ρυθμό της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Mercosur και επίσης επέλεξε το τέλειο timing για την παρέμβασή της στη συζήτηση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Η Μελόνι άφησε τους άλλους να εξαντλήσουν τις επιλογές τους, δεν μίλησε καθόλου κατά το πρώτο μέρος της συνόδου, αλλά παρενέβη αργά το βράδυ, όταν το σχέδιο αποζημίωσης είχε ήδη απορριφθεί, κλείνοντας ουσιαστικά τη συμφωνία για δάνειο.

Αντόνιο Κόστα: Αν η εξεύρεση μιας συμφωνίας ήταν δύσκολη, η εξεύρεση μιας συμφωνίας σε μία μόνο ημέρα θεωρείτο αδύνατη. Ωστόσο, αυτός ήταν ο στόχος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: να περιορίσει τις συνόδους κορυφής της ΕΕ σε μία μόνο ημέρα. Ενώ οι περισσότεροι ηγέτες είχαν ήδη υποθέσει ότι θα χρειαζόταν και δεύτερη ημέρα –ή ακόμα και όλο το Σαββατοκύριακο–, ο Κόστα κατάφερε να ολοκληρώσει τη συμφωνία κυριολεκτικά εν μία νυκτί.

Οπως αναφέρει το Politico, ο Κόστα ποτέ δεν δεσμεύθηκε πλήρως σε καμία επιλογή, παρέμεινε υπεράνω των διαφωνιών και παρ’ όλα αυτά κατάφερε να κλείσει τη συμφωνία.

Ολοι όσοι εμπλέκονται στον πόλεμο: Οσο παράξενο και αν ακούγεται –δεδομένου ότι ο πόλεμος, και ειδικά αυτός, δεν έχει πραγματικούς νικητές–, όλοι οι σημαντικοί παράγοντες που εμπλέκονται στον πόλεμο της Ουκρανίας έφυγαν με κάτι, γράφει το Politico.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πήρε τα χρήματα που χρειάζεται. Η Ευρώπη τήρησε την υπόσχεσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία. Τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της. Και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να έχει την επιλογή να χρησιμοποιήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ως μοχλό πίεσης σε μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Ηττημένοι

Φρίντριχ Μερτς: Το Politico αναφέρει χαρακτηριστικά πως δύσκολα μπορεί να θυμηθεί μια πιο αποτυχημένη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για έναν γερμανό καγκελάριο! Μέσα σε λίγες ώρες, περιγράφει, ο Μερτς υπέστη δύο σημαντικές ήττες: την αναβολή της συμφωνίας Mercosur και την υπονόμευση του σχεδίου για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια που είχε προωθήσει επιθετικά.

Για εβδομάδες, η Γερμανία και οι σκανδιναβοί σύμμαχοί της επέμεναν ότι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία ήταν η μόνη λύση.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η πρόεδρος της Κομισιόν υπέστη την ίδια ήττα με τον Μερτς στην προσπάθειά τους να κρατήσουν τον κοινό δανεισμό εκτός συζήτησης, παρότι η ίδια η ομάδα της είχε προετοιμάσει εναλλακτικές επιλογές.

Τελικά άνοιξε τον δρόμο για το δάνειο σε ομιλία της στο Στρασβούργο την Τετάρτη – αλλά, όπως γράφει το Politico, ήταν πολύ αργά για να διεκδικήσει τα εύσημα για τη συμφωνία που τελικά επιτεύχθηκε. Μέχρι τότε η δυναμική είχε ήδη αλλάξει και άλλοι καθοδηγούσαν το αποτέλεσμα.

Μέτε Φρεντέρικσεν (και οι σκανδιναβικές χώρες): Η πρωθυπουργός της Δανίας παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εκτός αυτού που χαρακτηρίστηκε ως μια μάχη υπό την ηγεσία της Γερμανίας και στήριξε σιωπηλά το αφήγημα της «μόνης επιλογής».

Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία: Οι τρεις χώρες απέφυγαν την άμεση υποχρέωση να στείλουν χρήματα στην Ουκρανία. Ωστόσο αυτή η προσωρινή νίκη μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρή, καθώς ενισχύει τις πιθανότητες να γίνουν παρίες εντός της ΕΕ. Θα υπάρξουν αντιδράσεις από τις υπόλοιπες χώρες της Ενωσης; Ο χρόνος θα δείξει.

Η στάση της Ελλάδας Η ελληνική κυβέρνηση τήρησε προσεκτική στάση στο ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας και συγκεκριμένα επί του δανείου επανορθώσεων που θα βασιζόταν στην αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αν είχε επιλεγεί η λύση του δανείου με βάση τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, η Ελλάδα θα έπρεπε να εγγυηθεί (όπως όλα τα μέλη) ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Η αποστροφή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνέντευξη Τύπου προς τους έλληνες δημοσιογράφους μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής έδειξε ότι η Αθήνα αισθάνθηκε πιο άνετα με την «ενδεδειγμένη λύση», όπως τη χαρακτήρισε, της χρήσης του «περιθωρίου» (headroom) του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και αυτό διότι, όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη λύση «δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα». Νωρίτερα, μάλιστα, και πριν από την είσοδό του στη σύνοδο των «27», ο κ. Μητσοτάκης είχε επίσης τονίσει ότι η οποιαδήποτε λύση «για τα χρήματα που θα πάρει η Ουκρανία και τα οποία θα δαπανήσει για εξοπλισμούς, θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν κράτη-μέλη» – μια έμμεση αναφορά στο ενδεχόμενο αυτά τα χρήματα να δαπανηθούν π.χ. για τουρκικούς εξοπλισμούς.

