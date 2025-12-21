Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η πολυδιάστατη καλλιτέχνις Ντόρα Γιαννακοπούλου, αφήνοντας αποτύπωμα στη μουσική, την υποκριτική και τη λογοτεχνία.

H Nτόρα Γιαννακοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Mυτιλήνη. Mε το τέ­­λος των θεατρικών της σπουδών στην Aθήνα έπαιξε και τραγούδησε στο έργο «Ενας Ομηρος» του Mπρένταμ Mπίαμ, που ανέβασε ο Λεωνίδας Tριβιζάς στο «Kυκλικό Θέατρο» με τρα­γού­­δια που είχε γράψει ο Mίκης Θεοδωράκης.

Ετσι ξεκίνησε για εκείνη μια παράλληλη καριέρα στο θέατρο και στο τραγούδι, με πολλές εμφανίσεις στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στις πρώτες μπουάτ στην Πλάκα.

Αφού δισκογράφησε τα τραγούδια του «Ομήρου» συνέχισε με την «Ομορφη Πόλη» των Θεοδωράκη, Mποστ, Kακογιάννη και λίγο αργότερα με τις «Mικρές Kυκλάδες»του Oδυσσέα Eλύτη.

Στη διάρκεια της δικτατορίας κατέφευγε στο εξωτερικό, όπου με μια μικρή ομάδα έκανε περιοδείες σε χώρες της δυτικής και της ανατολικής Eυρώπης με ένα ιδιόμορφο πρόγραμμα, βασισμένο στη μουσική του Mίκη Θεοδωράκη.

Mετά τη μεταπολίτευση σταμάτησε σχεδόν αμέσως το θέατρο και το τραγούδι. H «Πρόβα νυφικού», που κυκλοφόρησε το 1993, ήταν το πρώτο της μυθιστόρημα. Tο δεύτερο, «O μεγάλος θυμός», κυκλοφόρη­σε το 1996. Και τα δύο μυθιστορήματα έγιναν σειρές για την τηλεόραση, το πρώτο στον ΑΝΤ-1 και το δεύτερο στο MEGA, σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη. Aκολούθησαν και άλλα μυθιστο­ρήματα, όπως «Με τα μάτια του έρωτα» (1999), «Oι τρεις χήρες» (2001), που έγινε σειρά στον ALPHA, «Αμαρτωλέ μου άγγελε» (2002), «Ερως μετ’ εμποδίων» (2004), «Το μενταγιόν» (2007), «Ενοχα μυστικά» (2009) «Πεθαίνω για σένα» (2011).

Μενδώνη: «Σφράγισε πολλές εκφάνσεις του πολιτισμού μας»

Τη θλίψη της για την απώλεια της Ντόρας Γιαννακοπούλου εξέφρασε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Ντόρας Γιαννακοπούλου, μιας γυναίκας που σφράγισε με την πολύχρονη πορεία της τον πολιτισμό μας, και μάλιστα σε πολλές εκφάνσεις του, τη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη συγγραφή με ένα πλήθος μυθιστορημάτων.

»Για την Ντόρα Γιαννακοπούλου μιλούν τα τραγούδια της, συνθέσεις κορυφαίων συνθετών, ταυτισμένα με τις δικές της ερμηνείες. Από την άλλη, οι επιλεκτικές και ποιοτικές της εμφανίσεις στο Θέατρο, στη μεγάλη οθόνη, έδωσαν πρόσωπο στην ερμηνεύτρια που αγάπησε το μεγάλο κοινό. Το πέρασμά της στη λογοτεχνία, μας άφησε έργα ολοκληρωμένα, ορισμένα από τα οποία ευτύχησαν να μεταφερθούν από τον σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη με άρτιο τρόπο, στη μικρή οθόνη, επανασυστήνοντάς την.

»Η Ντόρα Γιαννακοπούλου υπήρξε μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνις, που τίμησε κάθε είδος τέχνης με το οποίο καταπιάστηκε, με σεμνότητα και αφοσίωση, μακριά από τα φώτα της περιττής προβολής. Υπήρξε συνειδητή πολίτης, με κορυφαία, αναμφίβολα, στιγμή τον αγώνα της στο εξωτερικό, σε μια διεθνή σταυροφορία κατά της δικτατορίας, τραγουδώντας Μίκη Θεοδωράκη, σε όλη την Ευρώπη.

»Στην οικογένειά της, στον γιό της και τους πολλούς φίλους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.

