Ο τυφώνας «Φιόνα» έπληξε τον Καναδά προκαλώντας τεράστιες καταστροφές

Ο τυφώνας «Φιόνα» έπληξε νωρίς το Σάββατο την κομητεία Γκάισμπορο στη βορειοανατολική πλευρά της ηπειρωτικής Νέας Σκωτίας, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία του Καναδά. Οι άνεμοι έφτασαν σχεδόν τα 81 μίλια την ώρα, ενώ κατά τόπους η ταχύτητά τους ξεπέρασε τα 100 μίλια.

Η «Φιόνα» είναι η χειρότερη καταιγίδα που έχει καταγραφεί στον Καναδά, σύμφωνα με το Καναδικό Κέντρο Τυφώνων.

Στη Νέα Γη, πολλοί κάτοικοι ανέβασαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν ολόκληρα σπίτια να παρασύρονται στον ωκεανό.

«Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο», είπε ο 62χρονος Τέρι Οσμοντ, κάτοικος του Πορτ Ο Μπασκ τής Νέας Γης στην Washington Post. Η καταστροφή είναι τεράστια».

Αρχικά, σχεδόν όλοι οι 86.000 κάτοικοι του νησιού του Πρίγκηπα Εδουάρδου ήταν χωρίς ρεύμα, όπως και οι περισσότεροι από τους 500.000 κατοίκους της Νέας Σκωτίας, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας PowerOutage.com.

«Ενώ έχουμε δει κάποια βελτίωση στον καιρό, θέλω να επαναλάβω ότι πρόκειται για μια ενεργή καταιγίδα σε πολλά μέρη», δήλωσε ο Πίτερ Γκρεγκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ενέργειας Nova Scotia Power, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο. «Οι διακοπές ρεύματος θα συνεχιστούν για πολλές μέρες».

«Με μια καταιγίδα αυτού του μεγέθους, θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουμε στην κανονικότητα», είπε ο πρωθυπουργός της Νέας Σκωτίας Τιμ Χιούστον κατά την ίδια ενημέρωση. «Είμαστε σε επαφή με τους ομοσπονδιακούς εταίρους μας και ζητήσαμε στρατιωτική βοήθεια για τις καταστροφές. Πρόκειται για μια καταιγίδα που σίγουρα δεν θα ξεχαστεί σύντομα», πρόσθεσε.

Στο νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου, περισσότερο από το 90 τοις εκατό του πληθυσμού ήταν ακόμη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αργά το απόγευμα του Σαββάτου.

