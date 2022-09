Ο Λαβρόφ δεσμεύεται για την «πλήρη προστασία» οποιουδήποτε εδάφους προσαρτηθεί από τη Ρωσία

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε το Σάββατο, ότι οι περιοχές της Ουκρανίας στις οποίες διεξάγονται δημοψηφίσματα θα τελούν υπό την «πλήρη προστασία» της Ρωσίας αν προσαρτηθούν από την Μόσχα, εν μέσω φόβων ότι η Ρωσία μπορεί να κλιμακώσει περαιτέρω την σύγκρουση και να χρησιμοποιήσει ακόμη και πυρηνικά όπλα.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την συνέντευξη που παραχώρησε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης στη Νέα Υόρκη, προσπάθησε να αιτιολογήσει την εισβολή της χώρας του στην γειτονική της Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας τους ψευδείς ισχυρισμούς της Μόσχας, ότι η εκλεγμένη κυβέρνηση του Κιέβου είναι παράνομη, γεμάτη νεοναζί και καταπιέζει τους ρωσόφωνους στην ανατολική Ουκρανία.

Την Παρασκευή ξεκίνησαν τα δημοψηφίσματα της Ρωσίας σε τέσσερις περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, τα οποία αποσκοπούν στην προσάρτηση των εδαφών αυτών που κατέλαβε δια της βίας. Το Κίεβο κατήγγειλε ότι οι κάτοικοι εξαναγκάζονται να ψηφίσουν και δεν τους επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια του τετραήμερου δημοψηφίσματος, το οποίο οι δυτικές χώρες χαρακτήρισαν “απάτη” που έχει ως στόχο να αιτιολογήσει μια κλιμάκωση στον πόλεμο διάρκειας επτά μηνών στην Ουκρανία.

«Μετά τα δημοψηφίσματα αυτά, η Ρωσία βεβαίως θα σεβαστεί την έκφραση της βούλησης αυτών των ανθρώπων που για πολλά χρόνια υποφέρουν από τις καταχρήσεις του νεοναζιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Λαβρόφ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Στην ερώτηση αν η Ρωσία θα είχε λόγους να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα για να υπερασπιστεί προσαρτημένες περιοχές της Ουκρανίας, ο Λαβρόφ απάντησε ότι το ρωσικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένου εδάφους «που θα κατοχυρωθεί περαιτέρω» στο Σύνταγμα της Ρωσίας στο μέλλον «τελεί υπό την πλήρη προστασία του κράτους».

«Ολοι οι νόμοι, τα δόγματα, οι αντιλήψεις και οι στρατηγικές της ρωσικής Ομοσπονδίας θα εφαρμόζονται σε όλη την επικράτειά της», σημείωσε, αναφερόμενος επίσης ειδικά στο δόγμα της Ρωσίας για τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την ρητή προειδοποίηση την Πέμπτη του πρώην προέδρου της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, συμμάχου του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι οποιοδήποτε όπλο στο οπλοστάσιο της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών πυρηνικών όπλων, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την υπεράσπιση εδαφών που ενσωματώνονται στη Ρωσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι τα σχόλια του Λαβρόφ και η προηγούμενη δήλωση του Πούτιν, όταν είπε ότι δεν μπλοφάρει για τη χρήση πυρηνικών όπλων, είναι «ανεύθυνα» και «απολύτως απαράδεκτα».

«Η Ουκρανία δεν θα υποχωρήσει. Καλούμε όλες τις πυρηνικές δυνάμεις να μιλήσουν τώρα και να καταστήσουν σαφές στη Ρωσία ότι τέτοιου είδους ρητορικές θέτουν τον κόσμο σε κίνδυνο και δεν θα γίνουν ανεκτές», έγραψε στο Twitter ο Κουλέμπα.

Η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ και άλλες χώρες ότι είναι μέρη της σύγκρουσης επειδή αποστέλλουν όπλα για να βοηθήσουν την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Η πιθανή προσάρτηση ουκρανικού εδάφους εγείρει το ερώτημα πώς η Ρωσία μπορεί να ανταποκριθεί στη χρήση δυτικών όπλων σε αυτές τις περιοχές.

Η Ουκρανία ζήτησε επίσης την σύγκληση έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα δημοψηφίσματα αυτά, αιτούμενη η Ρωσία να «λογοδοτήσει για τις περαιτέρω προσπάθειές της να αλλάξει τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας κατά παράβαση του Χάρτη του ΟΗΕ», όπως σημείωσε στο Twitter ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ολεγκ Νικολένκο.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council on Russia’s sham referendums in the occupied territories of Ukraine. Russia must be held accountable for its further attempts to change Ukraine’s internationally recognized borders in a violation of the UN Charter

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 24, 2022