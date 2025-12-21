«Τα 16 δευτερόλεπτα που μου κατέστρεψαν τη ζωή»

Δεκαέξι δευτερόλεπτα. Τόση ήταν η διάρκεια του βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και έδειχνε την Κριστίν Κάμποτ να αγκαλιάζει και να φιλάει τον Αντι Μπάιρον, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της τεχνολογικής εταιρείας Astronomer, που ήταν το αφεντικό της και παντρεμένος. Μόλις τους είχε «πιάσει» η kisscam στη συναυλία των Coldplay στη Βοστόνη.

«Είτε έχουν εξωσυζυγική σχέση είτε είναι, είναι πολύ ντροπαλοί», είχε σχολιάσει από τη σκηνή ο τραγουδιστής της μπάντας Κρις Μάρτιν όσο εκείνοι προσπαθούσαν να κρύψουν τα πρόσωπά τους.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, αυτά τα 16 δευτερόλεπτα είχαν 150 εκατομμύρια προβολές. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός διαδικτυακού όχλου, αποφασισμένου να καταστρέψει τις ζωές της «μοιχαλίδας» Κάμποτ και του «άτακτου» Μπάιρον.

Λίγους μήνες μετά, η 53χρονη Αμποτ, μητέρα δύο παιδιών, μιλάει για πρώτη φορά δημόσια στους Times του Λονδίνου και αποκαλύπτει δύο παραμέτρους που ουδείς γνώριζε. Πρώτον, ότι τόσο εκείνη όσο και ο Μπάιρον είχαν χωρίσει φιλικά από τους συζύγους τους, και δεύτερον ότι μέχρι τη «μοιραία» συναυλία δεν είχαν καμία συναισθηματική ή σωματική επαφή.

«Οι πιθανότητες να συμβεί αυτό ήταν ίδιες με το να με χτυπήσει κεραυνός ή να κερδίσω τη λοταρία. Και όμως συνέβη…», λέει στους Times για τη στιγμή που είδε το πρόσωπό της στη γιγαντοοθόνη της συναυλίας με τους 50.000 θεατές.

Για την Κριστίν, ο σάλος που ακολούθησε θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αν επρόκειτο για δυο επώνυμους. «Αλλά είμαι μια απλή μητέρα από το Νιου Χάμσαϊρ και, ακόμα κι αν είχα εξωσυζυγική σχέση, αυτό δεν αφορά κανέναν», λέει. Ομως αυτά τα 16 δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για «σβήσουν όλα όσα είχα καταφέρει ως τότε στη ζωή και στην καριέρα μου».

Η Κάμποτ εντάχθηκε στην εταιρεία του Μπάιρον ως επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού τον Νοέμβριο του 2024. Με την εμπειρία δεκαετιών που διέθετε, οι συνάδελφοί της τη θεωρούσαν «κάτι σαν ροκ σταρ» του τομέα ευθύνης της.

Η Κάμποτ είχε ακούσει καλά λόγια για τον Μπάιρον. Oλα τους, λέει στους Times, αποδείχτηκαν αληθινά. Δούλευαν στενά μαζί, μοιράζονταν το ίδιο όραμα για την εταιρεία και το πώς θα μπορούσε αυτή να αναπτυχθεί. Η ίδια αναφέρει: «Σίγουρα τον θεωρούσα έναν ωραίο άνδρα και έκανα τη σκέψη του “αν δεν δούλευα εδώ…”».

Περίπου έναν μήνα πριν από τη συναυλία, λέει, οι δυο τους αποκάλυψαν ο ένας στον άλλον ότι είχαν χωρίσει από τους συντρόφους τους: η Κάμποτ από τον σύζυγό της Αντριου, διευθύνοντα σύμβουλο του οικογενειακού αποστακτηρίου, και ο Μπάιρον από τη σύζυγό του, Μέγκαν, που εργαζόταν ως δασκάλα.

Με τον καιρό τα αισθήματά της για εκείνον εξελίχθηκαν. Οταν φίλοι της τής έδωσαν δύο δωρεάν εισιτήρια για συναυλία των Coldplay αποφάσισε να του προτείνει να πάνε μαζί.

Το βράδυ της συναυλίας η 14χρονη κόρη της –ένα από τα δύο παιδιά που είχε αποκτήσει με τον πρώτο της σύζυγο, Κένεθ Θόρνμπι– της έστειλε μήνυμα για να της πει ότι εκεί θα βρισκόταν και ο εν διαστάσει δεύτερος σύζυγός της, Αντριου.

Μέχρι τη στιγμή που τους έπιασε η κάμερα περνούσαν τέλεια. Οι δυο τους βρίσκονταν στο πίσω μέρος του σταδίου, απέναντι από τη σκηνή, στο απόλυτο σκοτάδι, μισομεθυσμένοι από μερικά σφηνάκια βότκας. Χόρευαν και κάποια στιγμή τον αγκάλιασε. Δεν άκουσε την ανακοίνωση για την «κάμερα φιλιού» και, την ώρα που του έσκασε το πρώτο φιλί, τα φώτα έπεσαν πάνω τους και το στιγμιότυπο μεταδόθηκε ζωντανά στην τεράστια οθόνη του σταδίου.

Ενστικτωδώς, η πρώτη της κίνηση ήταν να καλύψει το πρόσωπό της – ο Μπάιρον έσκυψε για να κρυφτεί. Μετά το αστείο του Κρις Μάρτιν στη σκηνή, η πρώτη της σκέψη ήταν για τον Αντριου. Οπως λέει στους Times, «είχαμε μόλις χωρίσει φιλικά, αλλά ανησυχούσα ότι θα τον ντρόπιαζα και αυτό δεν του αξίζει, γιατί είναι εξαιρετικός άνθρωπος». Αμέσως μετά σκέφτηκε ότι ο Μπάιρον ήταν το αφεντικό της και η εικόνα των δυο τους να φλερτάρουν δημοσίως δεν ήταν και η καλύτερη.

Εφυγαν τρέχοντας από το στάδιο Gillette, στα προάστια της Βοστόνης. Συζήτησαν τι έπρεπε να κάνουν και συμφώνησαν να στείλουν ένα κοινό email στο διοικητικό συμβούλιο της Astronomer, σε περίπτωση που το νέο γινόταν γνωστό. Επέστρεψαν στα σπίτια τους και συζητούσαν στο τηλέφωνο για το τι θα έγραφαν στο email, όταν ο Αντριου τής έστειλε το βίντεο που είχε ήδη αναρτηθεί, αναφέροντας: «Ισως πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό υπάρχει εκεί έξω».

Το επόμενο πρωί η Κάμποτ απευθύνθηκε στο ΔΣ της εταιρείας ζητώντας συγγνώμη. Η απάντηση που έλαβε ήταν «χλιαρά καθησυχαστική»: της είπαν «εντάξει, αυτά συμβαίνουν», αλλά πρόσθεσαν ότι το τμήμα HR, του οποίου ηγείτο η ίδια, θα ξεκινούσε έρευνα.

Ακολούθως, η Κάμποτ είπε στα παιδιά της τι είχε συμβεί, ώστε να μην το μάθουν από το διαδίκτυο. Η κόρη της τής είπε κλαίγοντας «δηλαδή πραγματικά θα πάρετε διαζύγιο με τον μπαμπά;», ενώ ο γιος της ήταν πιο καθησυχαστικός – της είπε ότι η ιστορία θα ξεφούσκωνε. Αλλά το βίντεο έγινε viral, τα βραδινά τηλεοπτικά τοκ σόου άρχισαν να το σατιρίζουν, οι εφημερίδες το χαρακτήρισαν «Coldplay-gate» ενώ αναφέρθηκε μέχρι και σε συνέντευξη Τύπου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ακολούθησαν τα τρολ του διαδικτύου με γεμάτες κακία παραφράσεις στίχων των Coldplay περί μοιχείας, ενώ πλαστοί λογαριασμοί της ίδιας και του Μπάιρον εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά αυτό που εξόργισε περισσότερο την Κάμποτ ήταν η πρωτοβουλία της Astronomer να εκμεταλλευθεί τον ντόρο προσλαμβάνοντας για προωθητική διαφήμιση την πρώην σύζυγο του Κρις Μάρτιν, ηθοποιό Γκουίνεθ Πάλτροου. Ο θόρυβος στο διαδίκτυο γιγαντώθηκε.

Τα τρολ άρχισαν να την κατηγορούν για «χρυσοθηρία», να γράφουν ότι έκανε σεξ για να προωθήσει την καριέρα της, και έφθασαν στο σημείο να απειλούν τη ζωή της με μηνύματα του τύπου «πετροβολήστε τη μοιχαλίδα». Αναγκάστηκε να αποσυρθεί σε ένα Airbnb στο Νιου Χάμσαϊρ για να συνέλθει ψυχολογικά.

Ο Μπάιρον παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, παρότι η έρευνα της Astronomer δεν βρήκε στοιχεία για εξωσυζυγική σχέση, ενώ και η Κάμποτ αναγκάστηκε να παραιτηθεί μία εβδομάδα αργότερα.

Η Κάμποτ και ο Μπάιρον διατήρησαν επαφή για ένα μικρό διάστημα ανταλλάσσοντας «συμβουλές διαχείρισης κρίσεων», αλλά έκτοτε δεν έχουν ξαναμιλήσει. Η Κάμποτ δηλώνει στους Τimes απογοητευμένη που κανείς από την ομάδα των Coldplay δεν επικοινώνησε μαζί της, έστω για μια συγγνώμη ή με μια δημόσια τοποθέτηση για την παρεξήγηση – μάλιστα θεωρεί ότι ο Κρις Μάρτιν βολεύτηκε με τα πρωτοσέλιδα και τον ντόρο που προκάλεσαν, χρησιμοποιώντας τα ως προωθητικά τρικ.

Η Κάμποτ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Αντριου τον περασμένο Αύγουστο, επισημοποιώντας το τέλος ενός σύντομου γάμου. Η κατάσταση του γάμου του Μπάιρον δεν έχει γίνει γνωστή, αν και φωτογραφήθηκε μαζί με τη σύζυγό του να απολαμβάνουν ένα πικνίκ σε παραλία της Πολιτείας Μέιν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Στις εβδομάδες και στους μήνες που ακολούθησαν τη συναυλία η Κάμποτ έλαβε χιλιάδες email, μηνύματα, ακόμη και επιστολές στο σπίτι της, που την αποκαλούσαν «αντροχωρίστρα» και της εύχονταν «έναν βίαιο θάνατο»! Ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός είχε κοινοποιήσει τη διεύθυνσή της και σύντομα άρχισε να λαμβάνει απειλητικά μηνύματα του τύπου «ξέρω πού μένεις, σε ποια καφετέρια πίνεις καφέ και πού γεμίζεις βενζίνη το αυτοκίνητό σου».

Ακόμα και σήμερα υπάρχουν μαμάδες που την κουτσομπολεύουν στο πάρκο που πηγαίνει την κόρη της, τα παιδιά της ντρέπονται όταν τα συνοδεύει στο σχολείο και άγνωστοι της φωνάζουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς στον δρόμο. Δεν έχει βρει ακόμα δουλειά –και αμφιβάλλει αν θα τα καταφέρει ποτέ, λέει στους Times– ενώ έχει χάσει φίλους και κάποια μέλη της οικογένειάς της, που την «ξέκοψαν» μετά το περιστατικό.

Το μοναδικό που κατάφερε όλους αυτούς τους μήνες ήταν μια συνεργασία με τη δημοσιογράφο και γνωστή σύμβουλο επικοινωνίας Ντίνι φον Μίφλινγκ, η οποία έχει βοηθήσει γυναίκες με παρόμοιες εμπειρίες δημόσιου εξευτελισμού, όπως η Μόνικα Λεβίνσκι από το σεξουαλικό σκάνδαλο με τον Μπιλ Κλίντον και η Βιρτζίνια Τζουφρέ, θύμα βιασμού του Τζέφρι Επσταϊν. Στόχος τους είναι να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για τις συνέπειες του διαδικτυακού bullying.

