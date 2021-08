Στο άρμα του Τραμπ ο Πολάκης: Αντιεμβολιαστικό σαμποτάζ με «συνταγογράφηση» ιβερμεκτίνης κατά του κορονοϊού

Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ που προωθούσε πότε την υδροξυχλωροκίνη και πότε τις ενέσεις με… αντισηπτικό για τη θεραπεία του κορονοϊού, τη σκυτάλη έχουν πάρει στις ΗΠΑ το υπερσυντηρητικό Fox News και άλλα ΜΜΕ αντίστοιχης ιδεολογίας –και στην Ελλάδα ο… Πολάκης– που διαφημίζουν την ιβερμεκτίνη ως «θαυματουργή θεραπεία» κατά της Covid.

Το πρόβλημα βέβαια, είναι ότι το συγκεκριμένο φάρμακο είναι αντιπαρασιτικό και κάνει καλό σε άλογα και αγελάδες, αλλά όχι σε ανθρώπους, και σίγουρα δεν θεραπεύει, ούτε προλαμβάνει τον SARS-CoV-2. Αντίθετα μάλιστα, αν το πάρει κάποιος, το πιθανότερο είναι να καταλήξει στο νοσοκομείο, όπως συμβαίνει στο Μισισίπι και στην Οκλαχόμα, όπου άδειασαν τα φαρμακεία από τους ανθρώπους που προτιμούν να ακούν τους συνωμοσιολόγους και όχι τους επιστήμονες.

Για αυτό και η FDA, η ρυθμιστική αρχή των φαρμάκων και τροφίμων στις ΗΠΑ, κάνει επανειλημμένες εκκλήσεις στους πολίτες με ανακοινώσεις και αναρτήσεις να μην παίρνουν ιβερμεκτίνη.

Πρόσφατο tweet της FDA ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είστε άλογο. Δεν είστε αγελάδα. Σοβαρά, τώρα. Σταματήστε το».

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4

— U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021