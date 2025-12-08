Ελεύθεροι και οι 14 προσαχθέντες για την καταδρομική επίθεση στο Α.Τ. Κυψέλης

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 14 προσαχθέντες (12 στην Κρατική Ασφάλεια στη ΓΑΔΑ και δύο στο Α.Τ.) για την καταδρομική επίθεση, με βόμβες μολότοφ, στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 20.00, περίπου πέντε με έξι άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, προσέγγισαν το Α.Τ. και αφού πέταξαν 6-7 βόμβες μολότοφ, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές φθορές σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο της ΕΛ.ΑΣ. με συμβατικές πινακίδες. Στις φλόγες τυλίχθηκε και ένας κάδος απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Θήρας.

Σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωσνταντία Δημογλίδου περιέγραψε ότι «τα άτομα εμφανίστηκαν από διαφορετικές διευθύνσεις. Προκάλεσαν φθορές και σε υπηρεσιακό όχημα και διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο προς διαφορετικές διευθύνσεις».

Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου,«υπάρχει καλό βιντεοληπτικό στην περιοχή, αν και τα άτομα είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους».

«Οπως έχουμε δει –είπε– στο σημείο προσέγγισαν από μεγάλη απόσταση με καλυμμένα χαρακτηριστικά». Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, «είναι μια εγκληματική πράξη γιατί η επίθεση με μολότοφ αποτελεί απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Τη στιγμή της επίθεσης, κατέληξε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, «υπήρχε σκοπός και είναι σημαντική η κατάθεσή του. Η πρώτη του κίνηση ήταν να ζητήσει ενισχύσεις και να σβήσει την πυρκαγιά».

