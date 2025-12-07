Παραιτήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής»

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας «Αυγή», η οποία και έγινε αποδεκτή, υπέβαλε ο διευθυντής του εντύπου, Σπύρος Σουρμελίδης.

Αφορμή στάθηκε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες κύκλων της Κουμουνδούρου, «δεν αντικατοπτρίζει» τις απόψεις και θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο.

Υπό τον τίτλο «ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας, βίοι παράλληλοι», το άρθρο της εφημερίδας εξέφραζε τη θέση ότι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου θα αποτελέσει πρωτοβουλία που θα αναληφθεί από τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση και σε διακριτή πορεία με τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News