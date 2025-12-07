Λονδίνο: 21 άτομα δέχτηκαν επίθεση με σπρέι πιπεριού στο αεροδρόμιο Χίθροου

Επίθεση με ένα είδος σπρέι πιπεριού δέχτηκαν διάφοροι άνθρωποι στο αεροδρόμιο Χίθροου, έξω από το Λονδίνο, και συγκεκριμένα σε πολυώροφο χώρο στάθμευσης του τερματικού σταθμού 3, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:10 ώρα Ελλάδος, όταν ομάδες ανδρών που φαίνεται ότι γνωρίζονταν μεταξύ τους, ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έγινε χρήση σπρέι πιπεριού, η οποία όμως επηρέασε και δεκάδες άτομα που βρίσκονταν στον χώρο, με αποτέλεσμα να παρουσιάσουν αναπνευστικά προβλήματα και ερεθισμούς στα μάτια.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επενέβησαν άμεσα και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε συνολικά 21 άτομα. Πέντε από αυτά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής για επιπλέον ιατρικές εξετάσεις, χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό κίνδυνο. Οι υπόλοιποι έλαβαν επιτόπια φροντίδα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για την επίθεση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Οι Αρχές ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή πως το συμβάν δεν σχετίζεται με τρομοκρατία, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κίνδυνο ευρύτερης απειλής προς το κοινό.

Η πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης αποκλείστηκε για αρκετές ώρες. Η κυκλοφορία του μετρό και του σιδηροδρόμου σταμάτησε προσωρινά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στις οδικές προσβάσεις προς το αεροδρόμιο, λόγω προσωρινής διακοπής λειτουργίας των σηράγγων που οδηγούν σε αυτό.

Η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίστηκε, πάντως, κανονικά, αν και οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για τις μετακινήσεις τους.

Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου Χίθροου, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια παγκοσμίως, ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται στενά με την αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού και την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεών του. Οι Αρχές, από την πλευρά τους, έχουν απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε ήταν αυτόπτης μάρτυρας ή διαθέτει υλικό από κάμερες ή κινητά τηλέφωνα να επικοινωνήσει με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, καθώς οι έρευνες για τα αίτια και το ακριβές χρονικό της επίθεσης συνεχίζονται.

