Λούβρο, έχουμε πρόβλημα: Διαρροή σε σωλήνα προκάλεσε ζημιές σε αιγυπτιακή συλλογή

Μια διαρροή νερού που σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου στο Μουσείο του Λούβρου προκάλεσε ζημιές σε αρκετές εκατοντάδες βιβλία της βιβλιοθήκης των Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, όπως ανακοίνωσε το μουσείο, το οποίο ταλανίζεται μετά τη θεαματική κλοπή κοσμημάτων από τις προθήκες του τον Οκτώβριο.

Επηρεάστηκαν από 300 έως 400 βιβλία, εξήγησε ο Φρανσίς Σταϊνμπόκ, αναπληρωτής διευθυντής του μουσείου, επιβεβαιώνοντας πληροφορία του γαλλικού μέσου ενημέρωσης La Tribune de l’Art.

Οπως δήλωσε, πρόκειται για «περιοδικά Αιγυπτιολογίας και επιστημονικής τεκμηρίωσης» που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές.

Αυτά τα σκληρόδετα βιβλία χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. «Κανένα έργο πολιτιστικής κληρονομιάς δεν επλήγη από αυτή τη ζημιά», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι «επί του παρόντος, δεν έχουμε ανεπανόρθωτες ή μόνιμες απώλειες σε αυτές τις συλλογές».

Πρόκειται για «εξαιρετικά χρήσιμα έγγραφα αλλά καθόλου μοναδικά στον κόσμο», πρόσθεσε, «θα στεγνώσουν, θα τα στείλουμε στον βιβλιοδέτη για να τα φτιάξει και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν ξανά στα ράφια».

Σύμφωνα με το μουσείο, η διαρροή νερού ανακαλύφθηκε στις 26 Νοεμβρίου στο υδραυλικό σύστημα που τροφοδοτεί τον εξοπλισμό θέρμανσης και εξαερισμού της βιβλιοθήκης, που βρίσκεται στην πτέρυγα Mollien.

Η διαρροή οφείλεται στο κατά λάθος άνοιγμα μιας βαλβίδας αυτού του συστήματος, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή από έναν σωλήνα στην οροφή μιας από τις αίθουσες.

«Τελείως απαρχαιωμένο» το υδραυλικό αυτό σύστημα, είναι κομμένο εδώ και αρκετούς μήνες και αναμένεται να αντικατασταθεί από τον Σεπτέμβριο του 2026, εξήγησε ο Στεϊνμπόκ, στο πλαίσιο σημαντικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα αρκετών μηνών.

Εσωτερική έρευνα αναμένεται να καθορίσει τα ακριβή αίτια της διαρροής.

«Αυτό το τελευταίο περιστατικό επιβεβαιώνει μια κατάσταση που επιδεινώνεται εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε σήμερα το συνδικάτο CFDT-Culture σε ανακοίνωση, που θα οργανώσει γενική συνέλευση των συνδικάτων τη Δευτέρα, «για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα».

Στο Λούβρο σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου μια θεαματική κλοπή κοσμημάτων, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ. Τα τέσσερα μέλη της ομάδας που την διέπραξε έχουν συλληφθεί, καθώς και συνεργοί τους, αλλά τα κοσμήματα όπως και εκείνοι που έδωσαν την εντολή για την κλοπή, δεν έχουν βρεθεί.

Το μουσείο αναγκάστηκε επίσης να κλείσει τον Νοέμβριο μια γκαλερί λόγω έλλειψης συντήρησης.

Για να χρηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό του, το Λούβρο θα αυξήσει κατά 45% το εισιτήριο για την είσοδο των μη ευρωπαίων επισκεπτών από το 2026. Το πιο επισκέψιμο μουσείο παγκοσμίως υποδέχτηκε 8,7 εκατομμύρια ανθρώπους το 2024, εκ των οποίων το 69% ήταν από το εξωτερικό.

