Αυστρία: Αφησε τη φίλη του να πεθάνει απροστάτευτη στα 3.800 μέτρα

Ενας έμπειρος ορειβάτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, διότι άφησε την 33χρονη φίλη του, μόνη της επί ώρες στο υψηλότερο βουνό της Αυστρίας με αποτέλεσμα να πεθάνει από το κρύο.

Η Κέρστιν Γκέρτνερ πέθανε στις 19 Ιανουαρίου από υποθερμία, 50 μέτρα από την κορυφή του βουνού Γκροσγκλόκνερ, ύψους 3.800 μέτρων, με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Το ζευγάρι βρισκόταν σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την κορυφή, όταν η Γκέρτνερ κατέρρευσε και είπε στον σύντροφό της, Τόμας Πλαμπέργκερ, 36 ετών, ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει.

Ο Πλαμπέργκερ αποφάσισε να την αφήσει και να κατέβει για να ζητήσει βοήθεια. Ομως, έλειπε επί 6,5 ώρες, στη διάρκεια των οποίων η σύντροφός του πέθανε.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς η 33χρονη αφέθηκε μόνη της, εξαντλημένη, αποπροσανατολισμένη και σε κρίσιμη κατάσταση λόγω υποθερμίας, με τον σύντροφό της να αποφασίζει να κατέβει μόνος του για βοήθεια, χωρίς να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι πήγε να ζητήσει βοήθεια, αποκαλώντας το «τραγικό, μοιραίο ατύχημα».

Αν καταδικαστεί, μπορεί να εκτίσει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών. Η δίκη του θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο στο Ινσμπρουκ.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Πλαμπέργκερ για εννέα μοιραία λάθη:

Είπαν ότι δεν έπρεπε να είχε ξεκινήσει την ανάβαση λόγω της απειρίας της φίλης του -δεν είχε ποτέ αναλάβει μια τόσο απαιτητική ανάβαση σε μεγάλο υψόμετρο σε χειμερινές συνθήκες.

Κατηγορήθηκε επίσης ότι ξεκίνησε την ανάβαση δύο ώρες αργότερα από ό,τι είχε αρχικά σχεδιάσει.

Δεν είχε μαζί του εξοπλισμό εκτάκτου ανάγκης με τον οποίο θα μπορούσε να κρατήσει την Γκέρτνερ ζεστή όταν πήγε να ζητήσει βοήθεια.

Η γυναίκα φορούσε μαλακές μπότες snowboard, ακατάλληλες για το ορεινό έδαφος, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο ορειβάτης θα έπρεπε να είχε πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει ολόκληρη την επιχείρηση λόγω ισχυρών ανέμων με ταχύτητα 76 χλμ/ώρα και θερμοκρασίας μείον 8 βαθμούς Κελσίου, η οποία θα έμοιαζε περισσότερο με μείον 20 βαθμούς, λόγω της επίδρασης του ψύχους του ανέμου.

Επίσης, δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου όταν ένα ελικόπτερο πέταξε από πάνω του στις 10:50 μ.μ. και κάλεσε την αστυνομία μόνο στις 12:35 π.μ., αλλά στη συνέχεια έβαλε το τηλέφωνό του σε αθόρυβη λειτουργία, ώστε να χάσει τυχόν περαιτέρω κλήσεις.

Τέλος, δεν βεβαιώθηκε ότι η φίλη του βρισκόταν σε προστατευμένο σημείο, μακριά από τον άνεμο, κάτι που μπορεί να επιβράδυνε τον ρυθμό απώλειας θερμότητας.Ούτε έβγαλε το σακίδιό της για να την τύλιξε με κουβέρτες εκτάκτου ανάγκης, τις οποίες είχε φέρει μαζί του το ζευγάρι.

Σε ανακοίνωσή τους, οι εισαγγελείς ανέφεραν:

«Περίπου στις 2 π.μ., ο κατηγορούμενος άφησε την φίλη του απροστάτευτη, εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του Γκροσγκλόκνερ. Η γυναίκα πάγωσε μέχρι θανάτου.

»Δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος, σε αντίθεση με την φίλη του, ήταν ήδη πολύ έμπειρος σε αλπικές περιηγήσεις μεγάλου υψομέτρου και είχε σχεδιάσει την περιήγηση, θεωρείται υπεύθυνος για την ανάβαση.

Παρά την απειρία της γυναίκας -δεν είχε πραγματοποιήσει ποτέ αλπική ανάβαση σε μεγάλο υψόμετρο, με τόση διάρκεια και δυσκολία- και παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο κατηγορούμενος πραγματοποίησε την ανάβαση μαζί της στη διάρκεια του χειμώνα».

