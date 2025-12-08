Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσάπτοντάς του ότι «δεν έχει διαβάσει» την πρόταση με σκοπό να συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία που παρουσιάστηκε πριν από τρεις εβδομάδες και αποτελεί αντικείμενο συνομιλιών της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα και το Κίεβο.

«Μιλήσαμε λοιπόν στον πρόεδρο Πούτιν, μιλήσαμε με ουκρανούς ηγέτες –ιδίως τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο Ζελένσκι– και πρέπει να πω ότι είμαι λιγάκι απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση» της αμερικανικής κυβέρνησης για να υπάρξει διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, ισχυρίστηκε ο Τραμπ ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων του Κέντρου Κένεντι για τις Τέχνες, στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Αυτό εξυπηρετεί τη Ρωσία, ξέρετε νομίζω ότι η Ρωσία “θα προτιμούσε να πάρει όλη τη χώρα”», αλλά «δεν είμαι σίγουρος πως εξυπηρετεί τον Ζελένσκι», είπε ακόμη ο Τραμπ.

Αργότερα, ο επικεφαλής των ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα ενημερωθεί για τον διάλογο της ομάδας του με αξιωματούχους των ΗΠΑ και θα λάβει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το ειρηνευτικό σχέδιο σήμερα, Δευτέρα.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας πρόσθεσε πως πρωταρχικός στόχος της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στη Φλόριντα, ήταν να λάβουν πλήρη ενημέρωση για τις αμερικανικές συνομιλίες στη Μόσχα και όλα τα σχέδια των τρεχουσών προτάσεων.

«Μαζί με όλους τους εταίρους, οφείλουμε να κάνουμε κάθε τι δυνατό για ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο αυτόν», σημείωσε επίσης ο ουκρανός αξιωματούχος.

Αφότου παρουσιάστηκε το αμερικανικό σχέδιο πριν από τρεις εβδομάδες, έχουν γίνει κύκλοι συνομιλιών με τους Ουκρανούς στη Γενεύη και στη Φλόριντα ώστε το κείμενο να τροποποιηθεί για να ικανοποιεί περισσότερες αξιώσεις του Κιέβου.

Το κείμενο παρουσιάστηκε στον Πούτιν την Τρίτη, όταν ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, επισκέφτηκαν τη Μόσχα.

Ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές για το τροποποιημένο σχέδιο. Η αρχική εκδοχή του κειμένου θεωρήθηκε τόσο από το Κίεβο όσο και από ευρωπαίους συμμάχους τους, υπερβολικά ευνοϊκή για τη Μόσχα. Αργότερα, ο Ζελένσκι δήλωσε πως η νέα πρόταση ήταν ευνοϊκότερη για το Κίεβο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News