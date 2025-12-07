Κέλογκ: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας

Ο απερχόμενος απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται «πραγματικά κοντά» και πως πλέον, εξαρτάται από την επίλυση δύο βασικών εκκρεμών ζητημάτων: το μέλλον του ουκρανικού Ντονμπάς και ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια.

Ο Κιθ Κέλογκ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, δήλωσε στο Φόρουμ Εθνικής Αμυνας Ρέιγκαν ότι οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης βρίσκονται στα «τελευταία 10 μέτρα», τα οποία, όπως σημείωσε, είναι πάντα τα πιο δύσκολα.

Τα δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα, πρόσθεσε ο Κέλογκ, αφορούν το εδαφικό –πρωτίστως το μέλλον του Ντονμπάς—και το μέλλον του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη και βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Αν ρυθμίσουμε αυτά τα δύο ζητήματα, πιστεύω ότι τα υπόλοιπα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά», δήλωσε το Σάββατο, στην Προεδρική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρόναλντ Ρέιγκαν στο Σίμι Βάλεϊ στην Καλιφόρνια.

«Είμαστε πραγματικά πολύ κοντά», σημείωσε.

Εδώ και μήνες, ο Κέλογκ έχει τεθεί στο περιθώριο από την Ουάσινγκτον, διότι θεωρήθηκε φιλικά προσκείμενος στο Κίεβο.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «φρικτή» και άνευ προηγουμένου για έναν περιφερειακό πόλεμο, την κλίμακα των νεκρών και των τραυματιών, στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, είπε ότι περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι, στρατιωτικοί και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί και από τις δύο πλευρές, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δημοσιοποιούν αξιόπιστες εκτιμήσεις για τις απώλειές τους, όπως επισημαίνει το Reuters.

Η Μόσχα δηλώνει ότι οι Δυτικοί και οι Ουκρανοί υπερβάλλουν στις εκτιμήσεις τους όσον αφορά τις απώλειές της, ενώ το Κίεβο δηλώνει ότι η Μόσχα υπερβάλλει στις εκτιμήσεις της για τις ουκρανικές απώλειες.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, όλου του Λουγκάνσκ, πάνω από το 80% του Ντονέτσκ, περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και κομμάτια των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, του Μικολάιφ και του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με το Reuters.

Οι προτάσεις των ΗΠΑ, οι οποίες όπως δηλώνει τώρα η Ρωσία περιλαμβάνουν 27 σημεία, έχουν χωριστεί σε τέσσερα διαφορετικά μέρη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Το ακριβές περιεχόμενό τους δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Βάσει των αρχικών αμερικανικών προτάσεων, ο ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, η λειτουργία του οποίου έχει διακοπεί επί του παρόντος, θα επαναλειτουργήσει υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγεται, θα κατανέμεται ισομερώς στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι είχε μια μακρά και «ουσιαστική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είχαν μεταβεί στο Κρεμλίνο, την Τρίτη.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε εξάλλου την Παρασκευή ότι αναμένει από τον Κούσνερ να κάνει το βασικό μέρος της εργασίας για την κατάρτιση σχεδίου πιθανής συμφωνίας.

