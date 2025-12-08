Ουκρανία: Στις φλόγες πολυκατοικία στην περιφέρεια Σούμι από ρωσικό πλήγμα

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Οκχτίρκα στην περιφέρεια του Σούμι.

Οπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Ολεχ Χριχόροφ, η πολυώροφη πολυκατοικία υπέστη εκτεταμένες ζημιές, προσθέτοντας ότι ορισμένοι κάτοικοι κατάφεραν να φτάσουν στο υπόγειο μετά τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές, ενώ συνεργεία των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών διέσωσαν άλλους ενοίκους από τους επάνω ορόφους.

Η περιφέρεια του Σούμι, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, αντιμετωπίζει βομβαρδισμούς και επιθέσεις drones σχεδόν καθημερινά μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Χιλιάδες άμαχοι Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί από ρωσικές επιθέσεις που στοχεύουν κατοικίες, στον πόλεμο που διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο οποίος συμπληρώνει σε λίγο καιρό τέσσερα χρόνια.

