Η πολυκατοικία στις φλόγες, το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, μετά το ρωσικό πλήγμα στην Οχτίρκα
|Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout via REUTERS
Κόσμος

Ουκρανία: Στις φλόγες πολυκατοικία στην περιφέρεια Σούμι από ρωσικό πλήγμα

Επτά ένοικοι τραυματίστηκαν, ενώ αρκετοί πρόλαβαν να κατέβουν στα υπόγεια όταν χτύπησε ο συναγερμός. Οι Ρώσοι συνεχίζουν ανενόχλητοι να στοχοποιούν αμάχους

Protagon Team Protagon Team 8 Δεκεμβρίου 2025, 10:25

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Οκχτίρκα στην περιφέρεια του Σούμι.

Οπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Ολεχ Χριχόροφ, η πολυώροφη πολυκατοικία υπέστη εκτεταμένες ζημιές, προσθέτοντας ότι ορισμένοι κάτοικοι κατάφεραν να φτάσουν στο υπόγειο μετά τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές, ενώ συνεργεία των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών διέσωσαν άλλους ενοίκους από τους επάνω ορόφους.

Πυροσβέστες επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην πολυκατοικία και σταθμευμένα αυτοκίνητα – Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout via REUTERS

Η περιφέρεια του Σούμι, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, αντιμετωπίζει βομβαρδισμούς και επιθέσεις drones σχεδόν καθημερινά μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά στην πολυκατοικία – Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout via REUTERS

Χιλιάδες άμαχοι Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί από ρωσικές επιθέσεις που στοχεύουν κατοικίες, στον πόλεμο που διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο οποίος συμπληρώνει σε λίγο καιρό τέσσερα χρόνια.

