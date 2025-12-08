Αρχίζουν τα έργα ανάπλασης στην Ερμού – στο €1 εκατ. ο προϋπολογισμός

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα ανάπλασης στην Ερμού, στον εμπορικότερο δρόμο της πρωτεύουσας και 15ο παγκοσμίως, σύμφωνα με τη σχετική λίστα κατάταξης της Cushman & Wakefield.

Το έργο της ανάπλασης της Ερμού είναι προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι η Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε. του Δήμου Αθηναίων.

Η πρώτη φάση των έργων αφορά το τμήμα από την πλατεία Συντάγματος, μέχρι την πλατεία Μοναστηρακίου και σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει αυτή για το κομμάτι μέχρι την πλατεία Ασωμάτων.

«Υπάρχει η αποκατάσταση του πρώτου τμήματος του ήδη πεζοδροδημένου τμήματος και μια ανάπλαση που έχει προβλεφθεί με βάση ένα γενικό σχέδιο και για το δεύτερο κομμάτι από την πλατεία του Μοναστηρακίου μέχρι την Ασωμάτων», ανέφεραν πηγές που επικαλείται το Εuro2day.gr και συμπλήρωναν σε σχέση με την υλοποίηση του έργου:

«Το πρώτο έργο είναι αρκετά προχωρημένο. Εχουν γίνει οι τοπογραφικές αποτυπώσεις. Για τη χρηματοδότηση, κατά πάσα πιθανότητα θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του κράτους. Θα ληφθούν οι αποφάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ ώριμο και μπορεί να γίνει σχετικά σύντομα. Πιθανόν να γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Θα γίνει αποκατάσταση, αποξήλωση της υποδομής. Είναι παλαιός ο πεζόδρομος. Εχει ταλαιπωρηθεί αρκετά».

