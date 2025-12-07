Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι

Αποκαταστάθηκε πλήρως, το απόγευμα της Κυριακής η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Λάρισας-Λειανοκλαδίου-Λάρισας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Οπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train, πλέον όλα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity θα πραγματοποιούνται κανονικά στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, συμπεριλαμβανομένων και των αποψινών IC 56 και IC 57.

Η γραμμή είχε πλημμυρίσει από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών και την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα.

Ετσι, η διαδρομή Λάρισα-Λειανοκλάδι πραγματοιούνταν με λεωφορεία, τα οποία όμως, λόγω των μπλόκων των αγροτών, καθυστερούσαν να φτάσουν στον προορισμό τους, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών, στα δρομολόγια του Σαββάτου και τα πρωινά της Κυριακής.

