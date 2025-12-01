Το μυστικό γερμανικό σχέδιο για πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έθεσε απότομα τέλος σε δεκαετίες σταθερότητας (και ξεγνοιασιάς) στην Ευρώπη. Ο πόλεμος του Πούτιν, ο οποίος μαίνεται εδώ και σχεδόν μια τετραετία, τρόμαξε τους Ευρωπαίους, ωθώντας τους τελικά να αρχίσουν να εκσυγχρονίζουν και να επανεξοπλίζουν τις ένοπλες δυνάμεις τους με τρόπο πρωτοφανή από το τέλος του B’ Παγκοσμίου Πολέμου έως σήμερα.

Η κατάσταση έγινε πολύ πιο κρίσιμη μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, με πολλές χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, από τη Δανία και τη Βρετανία μέχρι και τη Γερμανία, να ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών τους, έχοντας κατά νου, όχι μόνο την επιθετική στάση της Ρωσίας, αλλά και πως η αμερικανική ομπρέλα προστασίας δεν μπορεί πια να θεωρείται δεδομένη. Εκτοτε το κλίμα κατέστη σταδιακά πολεμικό, με την Ευρώπη να φοβάται πλέον, και να το δηλώνει ανοιχτά, διά στόματος πολλών υψηλά ισταμένων, ότι πλησιάζει ένα ρωσικό πλήγμα εναντίον κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ.

Μάλιστα, ο γερμανός υπουργός Αμυνας δεν δίστασε να πει ότι το φετινό μπορεί να ήταν το τελευταίο «ειρηνικό» καλοκαίρι για την Ευρώπη. Η δήλωση αυτή του Μπόρις Πιστόριους παίρνει ακόμη πιο σοβαρές και ανησυχητικές διαστάσεις από τη στιγμή που οι Γερμανοί προετοιμάζονται για μια σύρραξη με τη Ρωσία εδώ και πάνω από μία διετία, όπως επιβεβαιώνεται από την Operationsplan Deutschland: πρόκειται για ένα απόρρητο σχέδιο 1.200 σελίδων όπου περιγράφεται λεπτομερώς πώς θα αναπτυχθούν και θα αποσταλούν έως και 800.000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ ανατολικά, στην πρώτη γραμμή, εάν η Ρωσία επιτεθεί (ακόμη και πριν το 2029, σύμφωνα με ορισμένους) σε κάποιο από τα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Το OPLAN DEU, όπως είναι γνωστό στους στρατιωτικούς κύκλους, καταστρώθηκε μυστικά από μια μικρή ομάδα ανώτερων αξιωματικών εντός των τειχών των Στρατώνων Γιούλιους Λέμπερ στο Βερολίνο. «Ο στόχος είναι να αποτρέψουμε τον πόλεμο, καθιστώντας σαφές στους εχθρούς μας ότι αν μας επιτεθούν, θα αποτύχουν», είπε ένας από αυτούς στην Wall Street Journal, η οποία έφερε στο φως το γερμανικό σχέδιο πολέμου. Σήμερα, εν μέσω της γενικής ανησυχίας που επικρατεί και ενόψει των ρωσικών προκλήσεων (δολιοφθορές, παραβιάσεις εναέριων χώρων, εκστρατείες κατασκοπείας), το OPLAN DEU τίθεται σε εφαρμογή.

Στο σχέδιο αναφέρονται τα λιμάνια, τα ποτάμια, οι σιδηροδρομικές γραμμές και οι αυτοκινητόδρομοι που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και οι τρόποι ανεφοδιασμού και προστασίας των στρατευμάτων καθ’ οδόν προς το θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων.

Αναλυτές σημειώνουν ότι, λόγω της γεωγραφίας της Ευρώπης, σε ενδεχόμενη σύρραξη με τη Ρωσία, η Γερμανία θα κληθεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο σε κάθε σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης των νατοϊκών δυνάμεων στην πρώτη γραμμή, λειτουργώντας ως βασικός κόμβος επιμελητείας.

Με τις Αλπεις να σχηματίζουν ένα φυσικό φράγμα, τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ δεν θα ήταν δυνατό να μη διασχίσουν τη Γερμανία σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία, «ανεξάρτητα από το σημείο που θα ξεσπάσει», ανέφερε, μιλώντας στην Wall Street Journal, ο Τιμ Στούχτι, διευθυντής του Brandenburg Institute for Society and Security.

Βάσει του OPLAN DEU, η Γερμανία καλείται να αποκαταστήσει, και μάλιστα άμεσα, πολλές από τις υποδομές στις οποίες βασιζόταν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και στη συνέχεια τις άφησε να ρημάξουν. Επιπλέον, σήμερα, μεγάλα τμήματα του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας αδυνατούν να υποστηρίξουν την κίνηση/μεταφορά βαρέων στρατιωτικών οχημάτων, ενώ πολλές γέφυρες δεν μπορούν να αντέξουν φάλαγγες τεθωρακισμένων αρμάτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ίδιας της γερμανικής κυβέρνησης, το 20% των αυτοκινητοδρόμων και τουλάχιστον το ένα τέταρτο των γεφυρών των αυτοκινητοδρόμων χρήζουν άμεσα επισκευής, έπειτα από πολλά χρόνια παραμέλησης, ενώ και τα λιμάνια της Γερμανίας στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική επιβάλλεται να εκσυγχρονιστούν και να θωρακιστούν, με το κόστος (μόνο για τα λιμάνια) να ανέρχεται, σύμφωνα με το Βερολίνο, στα 15 δισ. ευρώ.

Σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, το OPLAN DEU είναι η πιο ρητή έως σήμερα έκφραση αυτού που οι ίδιοι οι δημιουργοί του περιγράφουν ως «προσέγγιση όλης της κοινωνίας» στον πόλεμο. Οπως συνοψίζεται στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, o διαχωρισμός μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής σφαίρας καθίσταται εκ νέου ασαφής, όπως κατά τον Ψυχρό Πόλεμο. Με τη διαφορά ότι σήμερα οι Γερμανοί καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις και εμπόδια – από τις παλιές υποδομές και τον ανεπαρκή αριθμό στρατευμάτων έως την ακατάλληλη (καθότι θεσπίστηκε για ειρήνη, και όχι για πόλεμο) νομοθεσία.

Η εφαρμογή του σχεδίου απαιτεί, λοιπόν, μια «αναδιαμόρφωση των νοοτροπιών», καθώς και τη «διαγραφή» του τρόπου ζωής μιας ολόκληρης γενιάς. «Πρέπει να ξαναμάθουμε ό,τι ξεχάσαμε», δήλωσε ο υφυπουργός Αμυνας, Νιλς Σμιτ. «Πρέπει να φέρουμε πίσω συνταξιούχους για να μας πουν τι έκαναν τότε».

Η σύλληψη του OPLAN DEU άρχισε λίγους μήνες μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Ο τότε καγκελάριος Ολαφ Σολτς ανακοίνωσε ένα πακέτο επανεξοπλισμού της χώρας ύψους 100 δισ. ευρώ, ενώ ο στρατός προχώρησε στη δημιουργία μιας νέας διοίκησης, στην οποία ανατέθηκε η κατάστρωση του σχεδίου.

Στην πρώτη του μορφή ολοκληρώθηκε πέρυσι και έκτοτε επικαιροποιείται και επεκτείνεται διαρκώς, με τους συντάκτες του να εμπλέκουν στα σενάρια πολέμου όχι μόνο τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά επίσης την αστυνομία, τις υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς και τα νοσοκομεία της χώρας. Παράλληλα πραγματοποιούνται ασκήσεις επί του πεδίου όσον αφορά, για παράδειγμα, τη διέλευση στρατιωτικών μονάδων μέσα από μεγάλες πόλεις.

Στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, 500 στρατιώτες του ΝΑΤΟ έφτασαν με πλοίο στο Αμβούργο, όπου σχημάτισαν μια φάλαγγα 65 οχημάτων με σκοπό κινηθούν ανατολικά. Οι κύριες απειλές που θα καλούνταν να αντιμετωπίσουν ήταν απόπειρες αποκλεισμού του λιμανιού, επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και διαμαρτυρίες. Τελικά η φάλαγγα παρέμεινε ακινητοποιημένη επί ώρες επειδή οι αστυνομικές δυνάμεις που συμμετείχαν στην άσκηση δεν είχαν τα απαραίτητα μέσα (χημικά) για να διαλύσουν μια ομάδα διαδηλωτών (στην πραγματικότητα ήταν έφεδροι) που είχε κλείσει τον δρόμο.

Οι προκλήσεις είναι σίγουρα πολλές, ενώ διαρκώς εμφανίζονται νέες. Ωστόσο, «λαμβάνοντας υπόψη ότι ξεκινήσαμε με μια λευκή κόλλα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το πού βρισκόμαστε σήμερα», δήλωσε ένας από τους συντάκτες του σχεδίου. «Πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο και προσεγμένο προϊόν».

Ομως το πιο πιεστικό ερώτημα παραμένει πόσος χρόνος απομένει στη Γερμανία και στην Ευρώπη ώστε να προετοιμαστούν για μια πιθανή σύρραξη με τη Ρωσία. «Οι απειλές είναι πραγματικές», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τον Σεπτέμβριο. «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πια σε καιρό ειρήνης».

