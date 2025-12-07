Μπενίν: Αποτράπηκε πραξικόπημα κατά του προέδρου Ταλόν

Η κυβέρνηση του Μπενίν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι ένοπλες δυνάμεις της απέτρεψαν μία απόπειρα πραξικοπήματος, όταν μία ομάδα στρατιωτικών στην χώρα της Δυτικής Αφρικής ισχυρίστηκαν στην εθνική τηλεόραση ότι είχαν καταλάβει την εξουσία.

Τουλάχιστον οκτώ στρατιωτικοί, αρκετοί από τους οποίους κρατούσαν όπλα, πήγαν στην κρατική τηλεόραση σήμερα το πρωί, για να ανακοινώσουν ότι μία στρατιωτική επιτροπή υπό τον συνταγματάρχη Τιγκρί Πασκάλ κατέλαβε την εξουσία, καταλύοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς, αναστέλλοντας την εφαρμογή του συντάγματος και κλείνοντας τα εναέρια, χερσαία και θαλάσσια σύνορα του Μπενίν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μπενίν ανακοίνωσε αργότερα ότι οι στρατιώτες που είναι πιστοί στον πρόεδρο και οι εθνοφρουροί ξαναπήραν τον έλεγχο.

«Υπάρχει μια απόπειρα, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Πρόκειται τώρα για μια μικρή ομάδα στρατιωτικών. Μεγάλο μέρος του στρατού εξακολουθεί να είναι πιστό και θέτουμε υπό έλεγχο την κατάσταση», δήλωσε στο Reuters ο Ολουσεγκούν Ατζαντί Μπακαρί.

Δεκατέσσερις συλλήψεις έγιναν σε σχέση με την απόπειρα πραξικοπήματος, δήλωσε αργότερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Η πρεσβεία της Γαλλίας ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο X ότι «πυρά αναφέρθηκαν σε περιοχή, που βρίσκεται κοντά στην κατοικία του προέδρου της Δημοκρατίας» στο Κοτονού, και κάλεσε τους γάλλους κατοίκους του Μπενίν να παραμείνουν στα σπίτια τους «για λόγους ασφαλείας».

Ο προεδρεύων της Αφρικανικής Ένωσης, Μαχμούντ Αλί Γιουσούφ, δήλωσε ότι «καταδικάζει έντονα» την προσπάθεια στρατιωτικού πραξικοπήματος που έγινε στο Μπενίν, καλώντας για την αποκατάσταση του σεβασμού στο Σύνταγμα.

Η Οικονομική Κοινότητα Κρατών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) ανέφερε επίσης, ότι καταδικάζει έντονα την προσπάθεια απόπειρας στρατιωτικού πραξικοπήματος που έγινε στο Μπενίν, ενώ θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της τάξης.

Η απόπειρα σημειώθηκε καθώς η δυτικοαφρικανική χώρα ετοιμάζεται για προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο, με τις οποίες θα τερματιζόταν η θητεία του Πατρίς Ταλόν στην προεδρία, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2016.

Η απόπειρα πραξικοπήματος ήταν η πιο πρόσφατη απειλή κατά της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην περιοχή.όπου οι στρατιωτικοί κατέλαβαν την εξουσία τα τελευταία χρόνια στις γειτονικές χώρες του Μπενίν, στο Νίγηρα και την Μπουρκίνα Φάσο, όπως επίσης και στο Μαλί, τη Γουινέα και τον τελευταίο μήνα στη Γουινέα-Μπισάου.

