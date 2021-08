Γεωργιάδης: Δείτε ανευθυνότητα – ο Πολάκης μού σύστησε να πάρω φάρμακο για άλογα

Στις 27 Ιουλίου, ο Αδωνις Γεωργιάδης είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό και μπήκε σε καραντίνα. Τότε, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, τον είχε προτρέψει δημοσίως να πάρει ιβερμεκτίνη αν επιδεινωθούν τα συμπτώματα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης είχε απαντήσει τότε μέσω Twitter στον βουλευτή της αντιπολίτευσης, να σταματήσει να δίνει επικίνδυνες ιατρικές συμβουλές.

Την Κυριακή, ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα με νέο tweet μετά την ανάρτηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ότι η ιβερμεκτίνη χορηγείται κυρίως σε άλογα και αγελάδες.

«Υπενθυμίζω ότι ο Πολάκης δημοσίως ως γιατρός και πρώην Αν. Υπουργός Υγείας συνέστησε σε εμένα και ασφαλώς το διάβασαν και πολλοί άλλοι να πάρω ιβερμεκτίνη για τον COVID-19. Διαβάστε την ανακοίνωση του US FDA για να καταλάβετε το μέγεθος της ανευθυνότητας», τονίζει ο κ. Γεωργιάδης παραθέτοντας την ανάρτηση της αμερικανικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την FDA, η χορήγηση αυτού του φαρμάκου χωρίς λόγο ή προληπτικά απαγορεύεται. Η αγωγή για το συγκεκριμένο φάρμακο χορηγείται μόνο σε προβλήματα του γαστρεντερικού συστήματος και όταν υπάρχει κάποιο παράσιτο μέσα στο σώμα του ανθρώπου.

Επιπλέον, όπως τονίζεται, χρησιμοποιείται κυρίως ως φάρμακο σε ζώα όπως αγελάδες και άλογα.

Το tweet της FDA αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν είστε άλογο. Δεν είστε αγελάδα. Σοβαρά, τώρα. Σταματήστε το».

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4

— U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021