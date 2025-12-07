Tρεις προσβάσιμες παραστάσεις με τον «Οιδίποδα» του Ρόμπερτ Αϊκ

Στη Στέγη η προσβασιμότητα όλων στον πολιτισμό είναι ζήτημα δημοκρατίας. Στις 18, 19 και 20 Δεκεμβρίου ο «Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Αϊκ παρουσιάζεται σε συνθήκες προσβασιμότητας, με υπερτιτλισμό για κωφά και βαρήκοα άτομα, απτική ξενάγηση στον σκηνικό χώρο και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βρετανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Ρόμπερτ Αϊκ υπογράφει την εκρηκτική μεταγραφή της τραγωδίας του Σοφοκλή σε ένα σκοτεινό, συναρπαστικό πολιτικό-οικογενειακό θρίλερ. Δυνατές ερμηνείες από κορυφαίους έλληνες ηθοποιούς, ανατροπές, μυστικά και συγκρούσεις που κόβουν την ανάσα. Μετά από μια σειρά sold-out παραστάσεων στο West End του Λονδίνου και παράλληλα σχεδόν με το Broadway της Νέας Υόρκης, η βραβευμένη με Olivier παραγωγή παίζεται στην Αθήνα.

Βραδιά εκλογών. Ενας ικανός ηγέτης, φαβορί της εκλογικής κούρσας. Ενα χρονόμετρο που μετράει αντίστροφα προς τον θρίαμβο. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια συντριπτική νίκη. Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Μπορεί η ιστορία του «Οιδίποδα» να μας είναι γνωστή, αυτή όμως τη σύγχρονη ανάγνωση ενός αρχέγονου μύθου δεν την είχαμε φανταστεί. Το έργο του Ρόμπερτ Αϊκ σε γραπώνει και σε συγκλονίζει. Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστευες καταρρέουν; Οταν η ίδια σου η ύπαρξη συντρίβεται μπροστά στα μάτια σου;

Το σοφόκλειο δράμα του 428 π.Χ. για την αμείλικτη δύναμη του πεπρωμένου διαβάζεται ξανά μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου. Με αμείωτη ένταση, σαρδόνιο χιούμορ και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την οικογενειακή τραγωδία, ο Ρόμπερτ Αϊκ –γνωστός στο ελληνικό κοινό από το «The Doctor» και τη διασκευή στο «1984» του Τζορτζ Οργουελ– επιστρέφει με έναν «Οιδίποδα» που θα συζητηθεί.

Με τον Νίκο Κουρή και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους ρόλους του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο ως Κρέοντα και τη Ράνια Οικονομίδου ως Μερόπη (ένα πρόσωπο που εισάγει ο Αϊκ στο έργο), αλλά και τους Κώστα Νικούλι, Σωκράτη Πατσίκα, Τάκη Σακελλαρίου, Χαρά Γιώτα, Γιώργο Ζιάκα, Γιάννη Τσουμαράκη και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου να συγκροτούν ένα τραπέζι μιας οικογενειακής και πολιτικής συνάθροισης που εκτρέπεται οριστικά.

Μια ηλεκτρισμένη εκδοχή του μύθου του Οιδίποδα, φορτισμένη με πολιτική, κοινωνική και υπαρξιακή ένταση, σε μετάφραση στα ελληνικά από τον Νίκο Χατζόπουλο, σε σκηνοθετική επιμέλεια ελληνικής παραγωγής της Λίζι Μανγουέρινγκ και με συνεργάτη σκηνοθέτη για την ελληνική εκδοχή τον Πρόδρομο Τσινικόρη.

Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί σε έκδοση των Onassis Publications, η οποία είναι διαθέσιμη στο Onassis Shop και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Προσβάσιμες παραστάσεις στη Στέγη

Οι προσβάσιμες παραστάσεις στη Στέγη ξεκίνησαν το 2022, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal. Την έναρξη έκανε η θεατρική παράσταση «Χαλεπάς» της Αργυρώς Χιώτη (24, 25 και 26 Φεβρουαρίου 2022). Την επόμενη καλλιτεχνική σεζόν ακολουθήσαν πέντε παραστάσεις της θεατρικής εκδοχής του κινηματογραφικού «Σπιρτόκουτου» του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπιρτόκουτο: The Musical – Πόλεμος σε τέσσερις τοίχους» (21-22/12/2022 και 12-14/1/2023), και το τετραήμερο M-Power Festival, το φεστιβάλ για τη δύναμη, τα κίνητρα και το αύριο των καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία, με προβολές, συζητήσεις, παραστάσεις θεάτρου και χορού, εργαστήρια και ένα συνέδριο.

Τη σεζόν 2023-24, οι προσβάσιμες παραστάσεις ξεκίνησαν με το «Romáland – Μια φορά κι έναν καιρό ήταν και δεν ήταν» των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη (22-24/11/2023) και συνέχισαν με την παράσταση χορού της Ιωάννας Παρασκευοπούλου «MOS» (02/3/2024). Πέρυσι η αρχή έγινε με τον 24ωρο θεατρικό μαραθώνιο «The Second Woman» των Nat Randall και Anna Breckon, όπου –από τις 20:00 έως τις 22:00– η παράσταση παρουσιάστηκε με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Ακολούθησε το «Οξυγόνο» του Γιώργου Κουτλή, με τέσσερις θεατρικές παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας (20-22/12/024 και 02-03/1/2025) και στη συνέχεια το «ΜΑΜΙ», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Mario Banushi, με τις τρεις προσβάσιμες παραστάσεις (6, 7 και 8 Μαρτίου 2025).

Τι είναι οι υπηρεσίες προσβασιμότητας

Υπερτιτλισμός για κωφά και βαρήκοα άτομα

Η προβολή σε μορφή υπερτίτλων του ακουστικού περιεχομένου ενός έργου, όπως είναι ο προφορικός λόγος, οι ήχοι και η μουσική.

Διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα

Η ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα του προφορικού λόγου και της ηχητικής ατμόσφαιρας ενός έργου. Απευθύνεται σε κωφά και βαρήκοα άτομα και σε άτομα που επικοινωνούν με τη νοηματική γλώσσα.

Ακουστική περιγραφή

Μια μορφή προφορικής αφήγησης, όπου περιγράφονται τα οπτικά στοιχεία ενός έργου διευκολύνοντας την κατανόησή του από άτομα με οπτική αναπηρία.

Απτική Ξενάγηση

Η απτική ξενάγηση είναι μια διαδραστική, αισθητηριακά προσβάσιμη περιήγηση που πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της παράστασης, για το κοινό με οπτική αναπηρία. Οι θεατές έρχονται σε επαφή με τον σκηνικό χώρο, τα αντικείμενα, τα κοστούμια, αλλά και τους χαρακτήρες ενός έργου, για να μπορέσουν έπειτα να απολαύσουν ανεμπόδιστα την παράσταση.

18, 19 και 20 Δεκεμβρίου, στις 20:30, Kεντρική Σκηνή της Στέγης

Κατάλληλο για 15+

Διάρκεια: 130 λεπτά

Για κρατήσεις εισιτηρίων, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο infotickets@onassis.org ή καλέστε στο 213 017 8036.

–Με υπερτιτλισμό και διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κωφά και βαρήκοα άτομα

–Με ακουστική περιγραφή και απτική ξενάγηση για άτομα με οπτική αναπηρία

Η απτική ξενάγηση (access tour) ξεκινά μία ώρα πριν από την έναρξη της παράστασης / Ωρα προσέλευσης: 19:30.

