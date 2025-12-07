Βόλος: Σε βράχια στην είσοδο του λιμανιού προσέκρουσε σκάφος του Λιμενικού

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού 615 προσάραξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του λιμένα Βόλου.

Σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη, οι αιτίες της πρόσκρουσης ήταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες – άνεμοι βορειοανατολικοί έντασης 4-5 μποφόρ και πολύ χαμηλή ορατότητα λόγω καταιγίδας.

Το σκάφος επέστρεφε από περιπολία στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «Ποσειδών» όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Ακολούθησε αλκοτέστ στα τέσσερα μέλη του πληρώματος, με αρνητικά αποτελέσματα.

Ο κυβερνήτης συνελήφθη και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή.

Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το σκάφος ανελκύστηκε.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου διενεργεί προανάκριση και έχει ενημερώσει τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Βόλου και Ναυτοδικείου Πειραιά, ενώ παράλληλα διατάχθηκε Ενορκη Διοικητική Εξέταση από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΥΝΑΝΠ αναφέρονται τα εξής:

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου που διενεργεί την προανάκριση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Βόλου και Ναυτοδικείου Πειραιά, ενώ έχει δοθεί εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

