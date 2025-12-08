Νέες συγκρούσεις στα σύνορα Ταϊλάνδης – Καμπότζης

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης χρησιμοποίησαν αεροσκάφη για να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους στην Καμπότζη, λίγη ώρα αφού ένας ταϊλανδός στρατιώτης είχε σκοτωθεί σε νέες μάχες στα σύνορα των δυο κρατών της Ασίας.

Η Μπανγκόκ πλέον «άρχισε να χρησιμοποιεί αεροσκάφη για να πλήξει στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες τοποθεσίες για να τερματίσει τα καμποτζιανά πυρά υποστήριξης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των ταϊλανδικών ενόπλων δυνάμεων, Βιντάι Σουβαρί.

Νωρίτερα, ένας στρατιώτης των ενόπλων δυνάμεων της Ταϊλάνδης σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Καμπότζη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού, με τις δυο χώρες να επιρρίπτουν η μια στην άλλη την ευθύνη για τις νέες μάχες.

Δυνάμεις της Καμπότζης επιτέθηκαν στον στρατό της Ταϊλάνδης στην επαρχία Ούμπον Ράτσατανι, «σκοτώνοντας στρατιώτη και τραυματίζοντας (άλλους) τέσσερις», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού, Βιντάι Σουβαρί.

Το υπουργείο Αμυνας της Καμπότζης ανέφερε ότι ταϊλανδικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στις παραμεθόριες επαρχίες Πρα Βιχάν και Οτά Μεντσέι νωρίς το πρωί της Δευτέρας, διαβεβαιώνοντας πως η Καμπότζη δεν ανταπέδωσε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News