Δυναμώνουν τα μπλόκα, περικυκλωμένη η Θεσσαλονίκη – θα κλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια;

Σε συντεταγμένο διάλογο -με την παράλληλη διαβεβαίωση ότι οι πληρωμές όχι μόνο προχωρούν, αλλά και υπερβαίνουν τις περυσινές κατά 600 εκατ. ευρώ- καλεί τους αγρότες η κυβέρνηση, την ώρα που τα μπλόκα πληθαίνουν και ενισχύονται, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και ο (συμβολικός, τουλάχιστον σε πρώτη φάση) αποκλεισμός λιμένων και αεροδρομίων.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στις πληρωμέες που ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι των αντιδράσεων, έκανε ωστόσο λόγο για «μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση», καθώς όπως εξήγησε, υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να διακοπεί η ροή των κοινοτικών πόρων από τις Βρυξέλλες.

Στον καθιερωμένο πια εβδομαδιαίο απολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτακης τόνισε ότι εβδομάδα με εβδομάδα ομαλοποιείται η ροή των πληρωμών στους αγρότες, με στόχο «να καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, ώστε το συνολικό ποσό για φέτος να διαμορφωθεί στα 3,7 δισ., έναντι 3,1 δισ. το 2024».

«Ο έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα», διαβεβαίωσε, την ώρα που όπως είπε μπαίνει οριστικό τέλος σε πρακτικές που επέτρεπαν να λαμβάνουν επιδοτήσεις όσοι δεν τις δικαιούνταν.

Σε σχέση δε με τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, από την κυβέρνηση επαναλαμβάνεται η πρόσκληση σε συντεταγμένο διάλογο για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

«Δεν υπάρχει κάποιος που ζήτησε συνάντηση και δεν έγινε», είναι το μήνυμα από το υπουργείο Αγροτικής Αναπτυξης και ήδη όπως έγινε γνωστό, ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας, φέρεται να ετοιμάζεται για μία πρώτη, εντός της τρέχουσας εβδομαδας, με εκπροσώπους αγροτών από τη Θεσσαλία.

Τα μπλόκα ωστόσο δυναμώνουν: στην Αθηνών–Λαμίας, ήρθε να προστεθεί σε αυτά της Θήβας, Κάστρου και Μπράλου, ένα τέταρτο στην Αταλάντη. ενώ παραμένουν αυτά στον Ε 65, στην Ιόνια Οδό (σε δύο σημεία: στους κόμβους Αρτας και Αγγελοκάστρου) και στην Εγνατία Οδό (σε τρία σημεία).

Κλειστά παραμένουν και τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης, με το άνοιξε-κλείσε να συνεχίζεται στον Προμαχώνα (άνοιξε ξανά το απόγευμα της Κυριακής).

Πολύωροι αποκλεισμοί έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, έπειτα από έναν πρώτο τετράωρο αποκλεισμό, μέχρι και τις 16.00, στο τελωνείο Ευζώνων, «το απόγευμα αναμένεται να ξανακλείσουμε το τελωνείο από τις 18.00 μέχρι και αργά το βράδυ, απόφαση που θα “κλειδώσει” σε νέα μας γενική συνέλευση εντός της ημέρας».

Στο Προμαχώνο ο αποκλεισμός -μόνο για τα φορτηγά- θα διαρκέσει οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00), ενώ σε 9ωρο κλείσιμο προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Σε δίωρο αποκλεισμό τέλος, από τις 11 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «δεν αποκλείεται να γίνει και νέα κινητοποίηση το απόγευμα, ενώ είναι σίγουρο ότι από αύριο [Τρίτη] θα υπάρχει σοβαρή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους».

Περικυκλωμένη η Θεσσαλονίκη

Σε κλοιό μπλόκων βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, καθώς μετά τα Πράσινα Φανάρια, τη Χαλκηδόνα και τα Μάλγαρα, ένα ακόμη στήθηκε στον Λαγκαδά.

Στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες επιχείρησαν μάλιστα έναν ελιγμό, αποσύροντας τα τρακτέρ τους και παρατάσσοντάς τα δεξιά και αριστερά της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, λέγοντας στη συνέχεια ότι θα κάνουν αγωγή στην Αστυνομία για τις διμοιρίες και τις κλούβες της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, που όπως υποστηρίζουν, είναι πλέον αυτές που αποκλείουν τον δρόμο – και όχι τα τρακτέρ!

