Μια τσίχλα στο παπούτσι του Τσίπρα

Σας έχει τύχει να κολλήσει τσίχλα στο παπούτσι σας; Να μην αξιώνει ο Θεός τον περιπατητή άνθρωπο! Τινάζεις ατάκτως στον αέρα, κοπανάς το πόδι σαν τσολιάς στο έδαφος, ξύνεις τη σόλα σε χώμα, σε χορτάρι, καταφεύγεις σε γωνία πεζοδρομίου, ό,τι όμως και να κάνεις θα σου μείνει τσίχλα στη σόλα για να ‘χεις να αναθεματίζεις τον ηλίθιο που την έφτυσε.

Αυτά τραβάει και ο έρμος ο Αλέξης Τσίπρας με τους συντρόφους του! Δεν υπάρχει γυμνάσιο που να μην εξάσκησε επάνω τους. Ο σιωπών αναχωρητής του Σουνίου και εν συνεχεία «διδάσκων» του Χάρβαρντ. Από το να πετάξει στην αρένα τους τον Κασσελάκη και η «οικογένεια» να τον χειροκροτεί ως τον Μεσσία που περίμεναν… Σέρνοντας χειμωνιάτικα βαλίτσες στις Σπέτσες…

Μετά, όταν το πράγμα σοβάρεψε δημοφιλίας, υπόγεια ενεργών βιαίως, τους κατηύθυνε να αλλάξουν στροφή σαν σε ζεϊμπεκιά εν μπουζουξίδικο και ωσαννά τον Φάμελλο. Μέχρι που εμφανίστηκε ο ίδιος στην πίστα, αργά, σαν βεντέτα, να καθαρίσει… Δεν τους ήθελε πια τους συντρόφους. Θα έβρισκε, βρήκε καλύτερους. Γέμισε το Ιδρυμα καθηγητές με τον επαρχιωτισμό του αμόρφωτου, που να μην ακούσει «καθηγητής», ανασηκώνει τα φρύδια με δέος.

Κι έφτασε ο «προοδευτικός» μέχρι και να τοποθετήσει τους πρώην στην παρουσίαση της καραγκιόζ-Ιθάκης του, στο πατάρι του Παλλάς. Πώς δεν τους κρέμασε και από τον πολυέλαιο! Και αυτοί; Τι εκδρομική χαρά! Τι Λούκα Κατσέλη, τι Ολγα Γεροβασίλη, τι Ξενογιαννακοπούλου, τι Ραγκούσης, τι Φάμελλος, τι Παππάς, τι Χαρίτσης! Και τι ανάλυση την επομένη, ο δυστυχής Χαρίτσης, συγκρίνοντας -και καλά- με τον εξώστη του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και ολίγον από κουλτούρα, κατά το Κουλτούρα (κατούρα) να φύγουμε! «Πάσχω από υψοφοβία» διαμήνυσε ο Παύλος Πολάκης, που μας βγήκε σοβαρότερος των θλιβερών. Τίποτα αυτοί! Τσίχλα, σας λέω, στο παπούτσι του Τσίπρα.

Τόσο θλιβερά, τόσο πασιφανώς απεγνωσμένα αιτούντες θέση πολυτελούς βιοπορισμού την επομένη. Το «Τι θα κάνω αν…» να αναβοσβήνει στο βλέμμα τους. Είναι να μη μάθει ο άνθρωπος την εξουσία! Τον μισθό, βρέξει χιονίσει, κρίση ξεκρίση, τον οδηγό, το αυτοκίνητο με έξοδα μετακίνησης δωρεάν, τον 24ωρο φύλακα, τα έξοδα γραφείου, το βόλεμα κολλητών ως συμβούλων, το ελεύθερο ωράριο… Τι να λέμε!

Και από την άλλη πλευρά… ο «προοδευτικός» ηγέτης (υπογείως σπρωχνόμενος από τα «συμφέροντα» που «τα χώνουν») αναζητών λοιπούς «προοδευτικούς» ώστε να ενωθούν οι «προοδευτικές δυνάμεις» της χώρας, να προοδεύσουμε ομαδικώς και εθνικώς. Αχ, βρε Καρυωτάκη με την Πρέβεζά σου! Ιθάκη, σου λέει….

ΥΓ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από «Πρέβεζα»: «Αν τουλάχιστον, μέσα στους ανθρώπους αυτούς, ένας επέθαινε από αηδία… Σιωπηλοί, θλιμμένοι, με σεμνούς τρόπους, θα διασκεδάζαμε όλοι στην κηδεία».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News