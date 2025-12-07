Νέο ρεκόρ δισεκατομμυριούχων – χάρη στις κληρονομιές

Οι πάμπλουτοι του πλανήτη φροντίζουν να περνούν σε συγγενείς τους τις περιουσίες τους, και μάλιστα με ρυθμούς-ρεκόρ, όπως δείχνει η έκθεση της UBS την οποία παρουσιάζει ο Guardian.

Σύμφωνα με την ελβετική τράπεζα, το 2025 ήταν ένα ακόμη εντυπωσιακό έτος, με τον συνολικό αριθμό των δισεκατομμυριούχων να φθάνει στις 2.919, από 2.682 που ήταν το 2024.

Εξ αυτών, σημειώνει ο Guardian, 91 άτομα έγιναν φέτος δισεκατομμυριούχοι μέσω κληρονομιάς, λαμβάνοντας συνολικά 298 δισ. δολάρια στους 12 μήνες έως τον Απρίλιο. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο περισσότερο από ένα τρίτο σε σχέση με πέρυσι και είναι το υψηλότερο από τότε που η UBS ξεκίνησε την έρευνά της, το 2015.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα έξι εγγόνια του εκλιπόντος ασιάτη μεγιστάνα των χρωμάτων Γκο Τσενγκ Λιανγκ, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο σε ηλικία 98 ετών. Κάθε εγγόνι κληρονόμησε μερίδια σε εισηγμένη εταιρεία αξίας άνω του ενός δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Την ίδια ώρα, 196 «αυτοδημιούργητοι» επιχειρηματίες έγιναν φέτος δισεκατομμυριούχοι, με συνολικό πλούτο 386,5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την UBS.

Ο Μπέντζαμιν Καβάλι, στέλεχος της UBS, δήλωσε ότι η αύξηση των κληρονομημένων περιουσιών αποτελεί απόδειξη μιας «πολυετούς μεταβίβασης πλούτου που εντείνεται», με την εν λόγω ομάδα να αναμένεται να κληρονομήσει τουλάχιστον 5,9 τρισ. δολάρια μέσα στα επόμενα 15 χρόνια.

Οι περισσότερες κληρονομιές αναμένεται να προέλθουν από τις ΗΠΑ, ακολουθούμενες από την Ινδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελβετία. Η Βρετανία βρίσκεται στην έβδομα θέση, με 164 δισ. δολάρια να αναμένεται να μεταβιβαστούν μέσα στα επόμενα 15 χρόνια.

Ωστόσο αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, καθώς οι «νομάδες» δισεκατομμυριούχοι μετακινούνται ανά τον κόσμο παρακινούμενοι από καλύτερη ποιότητα ζωής, γεωπολιτικές ανησυχίες και φορολογικούς παράγοντες, σύμφωνα με την UBS.

Διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δεχθεί φέτος εκκλήσεις για την επιβολή φόρου στον πλούτο της διεθνούς ελίτ. Στην Ελβετία, όπου η UBS εκτιμά ότι θα κληρονομηθούν 206 δισ. δολάρια τα επόμενα 15 χρόνια, οι ψηφοφόροι απέρριψαν συντριπτικά σε δημοψήφισμα έναν νέο φόρο 50% στις κληρονομούμενες περιουσίες άνω των 47 εκατ. λιρών.

Τον Οκτώβριο, το γαλλικό Κοινοβούλιο καταψήφισε έναν προτεινόμενο φόρο 2% σε περιουσίες άνω των 100 εκατ. ευρώ. Η Ιταλία, που έχει προσελκύσει πολλούς εύπορους κατοίκους χάρη στο καθεστώς ενιαίου φόρου για τα ξένα εισοδήματα, παρουσίασε σχέδια για αύξηση του φόρου κατά 50% από το 2026.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατάργησε επισήμως φέτος το καθεστώς non-dom, βάσει του οποίου κάτοικοι της Βρετανίας που δήλωναν μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό μπορούσαν να αποφύγουν τη φορολόγηση εισοδημάτων και κερδών από το εξωτερικό. Ανακοίνωσε επίσης σχέδια για επιπλέον δημοτικό φόρο, που χαρακτηρίστηκε «φόρος επαύλεων», σε κατοικίες αξίας άνω των δύο εκατ. στερλινών, τονίζει η βρετανική εφημερίδα.

Το 2024, Ισπανία, Βραζιλία, Γερμανία και Νότια Αφρική υπέγραψαν μια πρόταση στην G20 για ελάχιστο φόρο 2% στους υπερπλούσιους, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες και να ενισχυθούν τα δημόσια ταμεία. Οι προβλέψεις για τον αντίκτυπό του διαφέρουν, αλλά μελέτη του κορυφαίου γάλλου οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν έδειξε ότι θα μπορούσε να αποφέρει έως 250 δισ. δολάρια σε πρόσθετα έσοδα.

Οι τέσσερις χώρες έχουν καλέσει και άλλες κυβερνήσεις να στηρίξουν την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι ένας φόρος στους υπερπλούσιους θα ήταν υποστηρικτικός για τις διαπραγματεύσεις για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% για τις πολυεθνικές.

