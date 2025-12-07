Τώρα οι ΗΠΑ διχάζονται και για τους φυσητήρες καθαρισμού

Ζούμε αναμφίβολα στην εποχή του διχασμού: μπορούμε να πολωθούμε και να τσακωθούμε για τα πάντα. Στις ΗΠΑ, όμως, φαίνεται ότι, αφού εξαντλήθηκαν τα σημαντικά ζητήματα για τα οποία μια κοινωνία μπορεί να κοπεί στα δύο, όπως η παράτυπη μετανάστευση, η άμβλωση ή τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων, φουντώνει τώρα ο καβγάς και για τους φυσητήρες κήπου.

Πρόκειται για εκείνα τα όντως πολύ ενοχλητικά μηχανήματα που φυσάνε τα πεσμένα φύλλα προκειμένου να καθαριστούν αυλές, κήποι και πεζοδρόμια. Κάποιοι τα θεωρούν αναγκαία. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι είναι απολύτως τοξικά. Ετσι, τα τελευταία χρόνια, δεκάδες δήμοι σε όλες τις ΗΠΑ θεσπίζουν κανονισμούς που περιορίζουν ή απαγορεύουν πλήρως τα βενζινοκίνητα εργαλεία κήπου.

Σύμφωνα με την CoPIRG, μια οργάνωση προστασίας καταναλωτών με έδρα στο Κολοράντο, περισσότερες από 200 πόλεις έχουν ήδη προχωρήσει σε σχετικές απαγορεύσεις. Η πολιτική διάσταση αυτών των αποφάσεων, ωστόσο, δεν είναι πάντα ξεκάθαρη, και όσοι επιλέγουν τέτοιες ρυθμίσεις πρέπει να είναι έτοιμοι για έντονες αντιδράσεις.

Ενα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα, όπως αναφέρει ο Economist, είναι το Lower Merion Township, ένα προάστιο της Φιλαδέλφειας με περίπου 60.000 κατοίκους, όπου το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε σχετική απαγόρευση στις 19 Νοεμβρίου. Περισσότεροι από 50 πολίτες εμφανίστηκαν στη διαβούλευση για να τοποθετηθούν δημόσια.

Η Νάνσι Γουίνκλερ υποστήριξε ότι «η μάστιγα των φυσητήρων» δεν είναι βιώσιμη και χαρακτήρισε τις συσκευές «απαράδεκτα θορυβώδη, τοξικά εργαλεία». Αλλοι κάτοικοι διαφώνησαν. Ο επιχειρηματίας Γκέρχαρτ Αρντ, που διατηρεί εταιρεία κηπουρικών εργασιών, αντέτεινε ότι τέτοια μέτρα «θα καταστρέψουν πολλές μικρές επιχειρήσεις». Η συζήτηση κράτησε σχεδόν τρεις ώρες.

Οι αντιρρήσεις για τους βενζινοκίνητους φυσητήρες είναι αρκετά εύκολο να εξηγηθούν. Παράγουν εκκωφαντικό θόρυβο σε συχνότητες που περνούν μέσα από τοίχους και ενοχλούν ολόκληρες γειτονιές. Επίσης, οι δίχρονες μηχανές τους εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα ρυπογόνων σωματιδίων: σύμφωνα με το Συμβούλιο Ατμοσφαιρικών Πόρων της Καλιφόρνιας, μία ώρα χρήσης ισοδυναμεί, από πλευράς ρύπανσης, με διαδρομή σχεδόν 1.800 χλμ. με αυτοκίνητο.

Οπως λέει στον Economist η Κίρστεν Σατς από την CoPIRG, τα σύγχρονα οχήματα διαθέτουν πολύ πιο προηγμένα φίλτρα και συστήματα ελέγχου εκπομπών, ενώ οι φυσητήρες όχι. Συχνά, μάλιστα, οι χρήστες τους απλώς μετακινούν τα φύλλα προς γειτονικές αυλές αντί να τα συλλέγουν. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί τους υπερασπίζονται.

Οι εταιρείες συντήρησης κήπων λειτουργούν με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους και θεωρούν ότι τα ηλεκτρικά μοντέλα δεν αποδίδουν το ίδιο καλά. Ακόμη και οι υπεύθυνοι συντήρησης γηπέδων γκολφ, κατ’ εξοχήν χρήστες της συσκευής, ανησυχούν για το αυξημένο κόστος που ενδεχομένως θα προκύψει από την αντικατάστασή της.

Η αντιπαράθεση γύρω από τους φυσητήρες συχνά αποκτά έντονο χαρακτήρα. Οταν, πέρυσι, το Πόρτλαντ του Ορεγκον επέβαλε περιορισμούς, περισσότεροι από 800 πολίτες κατέθεσαν σχόλια και σημειώθηκε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε δημόσια διαβούλευση που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Στο Εβανστον, κοντά στο Σικάγο, δεκάδες εργαζόμενοι σε εταιρείες κηπουρικής πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το δημαρχείο μετά την εφαρμογή σχετικής απαγόρευσης. Ωστόσο οι αντιδράσεις δεν έφτασαν τα επίπεδα του Λος Αντζελες το 1998, όπου η απεργία πείνας κάποιων κηπουρών διήρκεσε μία εβδομάδα.

Αναπόφευκτα, το ζήτημα έχει και πολιτικό χρώμα, γράφει ο Economist, καθώς μοιάζει πολύ με τη διαμάχη για την οπλοκατοχή. Οι πόλεις που επιβάλλουν απαγορεύσεις τείνουν να κλίνουν προς τους Δημοκρατικούς· στο Lower Merion, για παράδειγμα, πάνω από το 75% των ψηφοφόρων στήριξε την Κάμαλα Χάρις στις τελευταίες εκλογές.

Οι Ρεπουμπλικανοί, από την άλλη, προτάσσουν την ατομική ελευθερία και συχνά εναντιώνονται σε περιορισμούς. Μάλιστα, Πολιτείες όπως το Τέξας και η Τζόρτζια έχουν θεσπίσει νόμους που απαγορεύουν στους δήμους να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους βενζινοκίνητους από τους ηλεκτρικούς φυσητήρες.

Καθώς οι απαγορεύσεις εξαπλώνονται και τα δύο μεγάλα κόμματα διεκδικούν την εύνοια των κατοίκων των εύπορων προαστίων, η ένταση φαίνεται ότι θα αυξηθεί. Στο περυσινό συνέδριο των Δημοκρατικών ο Μπαράκ Ομπάμα παρομοίασε τον Ντόναλντ Τραμπ με «τον γείτονα που δεν σταματά να δουλεύει τον φυσητήρα του κάτω από το παράθυρό σου». Οι υποστηρικτές του Τραμπ απάντησαν: «Ισως ο γείτονας να είναι ενοχλητικός, αλλά είναι δικαίωμά του. Αφήστε τον στην ησυχία του».

