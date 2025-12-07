Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 1-7 Δεκεμβρίου

Πανσέληνος στην ένωση Ειρηνικού και Ατλαντικού. «Yankee go home» από μυστακοφόρο… Σούπερμαν. Ο Λάρι (ένας είναι ο Λάρι) πείνασε. Παχνί Βρυξελλών, όχι φάτνη. Ρομπότ-σερβιτόρος, πολυτέλειες στο Μετρό, βιτρίνες, σαπουνόφουσκες, παλιάτσος, καλειδοσκόπιο μεγέθους τολ, γερμανός καλικάντζαρος: μάλιστα, έχουμε όλα τα «εποχικά είδη»
Η πανσέληνος Δεκεμβρίου δεν διαπέρασε τα πέπλα του… «Byron», όμως έλαμψε στην Παταγονία της Χιλής
REUTERS/Pablo Sanhueza
Στο Κέιπ Τάουν Κοκκινοσκουφίτσες της οικολογίας έκλαψαν τον πεθαμένο (τα εξαφανισθέντα είδη) ανυπόδητες
REUTERS/Esa Alexander
Οι βιτρίνες της 5ης Λεωφόρου, στο Μανχάταν, δίνουν προοπτική στο βλέμμα κάθε διαβάτη ασχέτως του «βάρους» της τσέπης του
Liao Pan/China News Service/VCG via Getty Images/Ideal image
Στην κανονική ζωή, που δεν είναι πασαρέλα, οι αποβάθρες του νεοϋορκέζικου μετρό δεν είναι μαθημένες σε τέτοιες πολυτέλειες
REUTERS/Kylie Cooper
«Εσύ, πουλάκι μου, γιατί δεν γελάς μαζί μου; Μα, και βέβαια γελάς… Είμαι ο βασιλιάς παλιάτσος του Ελ Σαλβαντόρ!»
APHOTOGRAFIA/Getty Images/Ideal image
Γιορταστικό καλειδοσκόπιο μεγέθους τολ στήθηκε στο Δουβλίνο και τα κάτοπτρά του σφουγγαρίστηκαν σχολαστικά
REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Την πρωτομηνιά ο Λάρι δεν έψαχνε στο δέντρο της Ντάουνινγκ Στριτ τη φάτνη (δεν υπήρχε, άλλωστε), αλλά κάτι φαγώσιμο
REUTERS/Toby Melville
Τα γραφικά ινδικά φτωχόσπιτα είναι ωραία για χάζι, όμως εντός τους δεν ζεις στη βροχή και στην πλημμύρα, ούτε στο λιοπύρι
REUTERS/Priyanshu Singh
Μαδούρο ο Σούπερμαν, και τύφλα να ‘χουν τα μουστάκια των Στάλιν, Πουαρό, Κονδύλη, Μπρασένς, Νταλί, Τσιτσάνη, «Φραπέ», κ.λπ.
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Αυτός ο Βενεζουελάνος θαύμασε ηλιακές εκρήξεις μπροστά σε γιγαντοοθόνη «πλανηταρίου», δεν παραδόθηκε στο πυρ των ΗΠΑ
REUTERS/Gaby Oraa
Στη «φάτνη» της πλατείας των Βρυξελλών η Παναγία, ο Ιωσήφ και ο νεογέννητος Χριστός έγιναν απρόσωπες… κουρελούδες
REUTERS/Yves Herman
Ούτε το γιαπωνέζικο ρομπότ-σερβιτόρος είχε πρόσωπο, όμως ήταν θρησκευτικά ουδέτερο και γλίτωσε από τις πατσαβούρες
REUTERS/Manami Yamada
Γερμανός καλικάντζαρος, το σατανικό πνεύμα Krampus, πήγε σε βερολινέζικο παζάρι και «έδωσε καραμέλες» σε παιδάκια
REUTERS/ Nadja Wohlleben
Η μικρή χάρηκε που ντύθηκε «Σάντα» και την πήγαν στο πάρκο τού Τόκιο να παίξει με «χριστουγεννιάτικες» σαπουνόφουσκες
REUTERS/Issei Kato
Η πρωινή ομίχλη ανέβηκε από τον Τάμεση στη γέφυρα πιο γρήγορα απ’ όσο πέφτει ο Στάρμερ στα γκάλοπ: the true London
REUTERS/Toby Melville
Εντάξει, στη σαβάνα δεν χιονίζει όπως στο θέατρο του Ναϊρόμπι όπου τιμήθηκε ο «Καρυοθραύστης» του Τσαϊκόφσκι (και ας ήταν Ρώσος...)
REUTERS/Thomas Mukoya
