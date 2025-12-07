Ζάκυνθος: Συγκλονισμένο το νησί με τον θάνατο δίχρονου παιδιού από επίθεση πίτμπουλ

Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια συνελήφθησαν οι γονείς του δίχρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του έπειτα από άγρια επίθεση πίτμπουλ μέσα στο σπίτι της οικογένειας στον Αγιο Λέοντα Ζακύνθου. Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτυχο αγοράκι βρισκόταν μόνο του στον χώρο μαζί με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε ολόκληρο το σώμα και κυρίως στον λαιμό.

Τη στιγμή της επίθεσης ο πατέρας προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει το παιδί του από τα δόντια του άγριου ζώου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι, που απέχει περίπου 30 λέπτα από την πόλη του νησιού, όμως όταν το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στα επείγοντα να το επαναφέρουν στη ζωή, το παιδί υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά του. «Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα», ανέφεραν σοκαρισμένοι οι νοσηλευτές και οι γιατροί περιγράφοντας την κατάσταση του άτυχου αγοριού.

Η οικογένεια διέμενε σε σπίτι λίγο έξω από τον Αγιο Λέοντα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γονείς ήταν ιδιαίτερα φιλόζωοι και συχνά περισυνέλλεγαν αδέσποτα της περιοχής. Το πίτμπουλ που επιτέθηκε στο παιδί είχε υιοθετηθεί μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, καθώς έως τότε ζούσε ως αδέσποτο στο χωριό.

Η υπόθεση διερευνάται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News