Aston DB5: Ηταν χρέπι, τώρα αξίζει πάνω από ένα εκατομμύριο

Και άσχετος με τα αυτοκίνητα να είσαι, δεν μπορεί, κάτι θα θυμάσαι από το Aston Μartin DB5 που οδηγούσε ο Σον Κόνερι ως Τζέιμς Μποντ. Ενα από τα πιο αναγνωρίσιμα σχήματα στην αυτοκίνηση και ταυτόσημο με το βρετανικό στυλ – τότε, προτού ξεπουληθεί σχεδόν ολόκληρη η εθνική τους αυτοκινητοβιομηχανία.

Το συγκεκριμένο που βλέπετε ήταν επί χρόνια ένα ακούνητο χρέπι. Γεμάτο σκουριές, με αράχνες, λιωμένες επενδύσεις στο εσωτερικό και έτοιμο για σκραπ. Η ιστορία του πάει μισό και πλέον αιώνα πίσω, στο 1973, όταν ένας Ουαλός ονόματι Τζον Γουίλιαμς, νεαρός σε συνεργεία, έκανε οικονομίες και το αγόρασε στα 19 του χρόνια έναντι 900 λιρών (περίπου 15.000 λίρες σήμερα). Στη συνέχεια το DB5 ήταν το καθημερινό του αυτοκίνητο για πάνω από τέσσερα χρόνια. Ο μόνος λόγος που σταμάτησε να το οδηγεί ήταν επειδή έπιασε κάποτε άλλη δουλειά, στη Μέση Ανατολή.

Ετσι, το αυτοκίνητο παρέμεινε ακούνητο, ακίνητο και με όλα τα στερητικά «άλφα» παρέα –βάλε μέσα και «αφρόντιστο», «απεριποίητο» κ.ο.κ.– στον δρόμο μπροστά στο σπίτι του. Τόσο, που άρχισε να σαπίζει. Αρχισε να ξεφλουδίζει το χρώμα, να το τρώει ο πανδαμάτωρ χρόνος και αργά-αργά να διαλύεται. «Τα παιδιά των γειτόνων έρχονταν και έπαιζαν πάνω του», είπε η σύζυγος του ιδιοκτήτη, «πηδούσαν στο καπό, ένα στεκόταν πάνω στην εξάτμιση μέχρι που την έσπασε».

Οι δεκαετίες πέρασαν, ο ιδιοκτήτης μεγάλωσε, πήρε σύνταξη, αλλά ήταν αποφασισμένος να αναστήσει το αγαπημένο του DB5. «Ως άνθρωπος των συνεργείων, ντρεπόμουν κάπως που το άφησα να φτάσει σε αυτή την κατάσταση», λέει σήμερα. «Δούλεψα σκληρά για να το αγοράσω, και δουλέψαμε σκληρά για να το αποκαταστήσουμε».

Ο προαναφερθείς πληθυντικός αριθμός («δουλέψαμε») είναι το σημείο καμπής, όπου το επίσημο τμήμα της εταιρείας, το Aston Martin Works, μπαίνει δυναμικά στην εξίσωση. Οι τεχνικοί άφησαν γυμνό το σασί του σπάνιου DB5 –ένα από τα μόλις 39 με προδιαγραφές κινητήρα Vantage, δεξιοτίμονο και με χρώμα Silver Birch– και δαπάνησαν 2.500 ώρες εργασίας για να το επαναφέρουν σε κατάσταση πραγματικά αξιοζήλευτη.

Μεσολάβησε ολική αποκατάσταση της λαμαρίνας, της βαφής, των επενδύσεων, και ζωτική υποστήριξη από το εσωτερικό τμήμα ανταλλακτικών, για να γίνει τελικά αυτό που βλέπετε στις τελευταίες φωτογραφίες.

Πόσο αξίζει σήμερα; Ο επικεφαλής του σχετικού τμήματος της Aston Martin λέει πως «είναι λογικό να υποθέσουμε ότι, αν επρόκειτο να προσφερθεί ξανά στην αγορά, 1 εκατομμύριο λίρες θα ήταν μια εύλογη τιμή».

Ναι, εμπεριέχει κάτι όλο αυτό: την επιστροφή ενός έργου τέχνης σε αρχική κατάσταση, το συναισθηματικό δεσμό με κάτι που είχες στα νιάτα σου, τη διατήρηση ενός μνημείου της αυτοκίνησης. Φροντισμένου, περιποιημένου, κινούμενου. Χωρίς κανένα στερητικό «άλφα».

