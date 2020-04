Απίστευτος Τραμπ: Γιατί δεν κάνουμε ενέσεις με αντισηπτικό για τον κορονοϊο;

Μια αυθαίρετη και άκρως επικίνδυνη πρόταση για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, η οποία εγκυμονεί μόνο κινδύνους, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο ιός θα μπορούσε να καταπολεμηθεί με ενέσεις απολυμαντικού υγρού στο σώμα του ασθενή.

Κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη για την πορεία της πανδημίας στις ΗΠΑ, που πλέον μετρούν σχεδόν 50.000 θύματα, αξιωματούχος παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία έδειξε ότι ο κορονοϊός εξασθενεί πιο εύκολα όταν εκτεθεί στο φως του ήλιου και στη θερμότητα. Η έρευνα έδειξε ότι το χλώριο μπορεί να σκοτώσει τον ιό στο σάλιο ή τα υγρά από τους πνεύμονες μέσα σε πέντε λεπτά – και το οινόπνευμα ακόμη πιο γρήγορα.

Σχολίασε τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απευθυνόμενος στον επιστήμονα που παρουσίασε τα πορίσματα, όπως ανέφερε το BBC: «Ας υποθέσουμε ότι εκθέτουμε το σώμα σε ένα υπεριώδες ή πολύ δυνατο φως. Νομίζω είπες ότι δεν το ελέγξατε, αλλά ότι θα το δοκιμάσετε. Εγώ είπα, ας υποθέσουμε ότι φέρνετε το φως μέσα στο σώμα, είτε από το δέρμα είτε με άλλο τρόπο. Νομίζω απαντήσετε ότι θα το δοκιμάσετε. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.

»Βλέπω ότι το απολυμαντικό τον εξοντώνει [ενν. τον ιό] σε ένα λεπτό. Ενα λεπτό. Υπάρχει τρόπος κάνουμε κάτι τέτοιο, με ένεση ή κάτι τέτοιο. Θα είχε ενδιαφέρον να το ψάχναμε».

Πρόσθεσε μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ: «Δεν είμαι γιατρός, αλλά είμαι άτομο που έχει μια πολύ καλή… ξέρετε τι».

Ακόμη, ρώτησε την Ντέμπορα Μπιρξ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Λευκού Οίκου για τον κορονοϊό, αν έχει ακούσει για τη χρήση του φωτός ή της θερμότητας για την θεραπεία του κορονοϊού. Η απάντησή της ήταν ότι δεν τα γνωρίζει σαν θεραπείες, αν και ο πυρετός είναι θετικό σημάδι για τον ασθενή γιατί δείχνει ότι το σώμα ανταποκρίνεται. Και η απάντηση του Τραμπ: «Νομίζω ότι θα ήταν καλό να το δούμε αυτό».

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA

— Daniel Lewis (@Daniel_Lewis3) April 24, 2020