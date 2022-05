Στη «μέγιστη ένταση» οι μάχες στην ανατολική Ουκρανία

Την ώρα που η υφυπουργός Αμυνας της Ουκρανίας δήλωνε πως οι μάχες ενάντια στις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις στα ανατολικά της χώρας έχουν φτάσει στη «μέγιστη ένταση», ο τοπικός κυβερνήτης της περιοχής της πόλης Χάρκοβο, γνωστοποιούσε πως τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων. Για την κλιμακούμενη πίεση που δέχονται οι ουκρανικές δυνάμεις μίλησε την Πέμπτη και ο κυβερνήτης της επαρχίας Λουγκάνσκ.

«Οι κατακτητές βομβαρδίζουν ξανά το περιφερειακό κέντρο», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής του Χαρκόβου, Ολεγκ Σινεγκούμποφ, προτρέποντας τους κατοίκους να πάνε σε καταφύγια. Δεν διευκρίνισε ποια κτίρια ή ποιο τμήμα της πόλης χτυπήθηκε. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ωστόσο, κατοικημένη περιοχή, βόρεια της πόλης, δέχθηκε πλήγματα.

Στα social media έκαναν την εμφάνισή τους βίντεο – η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει τεκμηριωθεί από ανεξάρτητες πηγές – που φέρονται να καταγράφουν στιγμές από βομβαρδισμούς στην περιοχή, το προηγούμενο 24ωρο.

Από τα μέσα Μαΐου η κατάσταση στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, παραμένει σχετικά ήρεμη, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν εδάφη στα περίχωρα της πόλης και απώθησαν τα ρωσικά στρατεύματα, αναμετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, επικαλούμενο διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα. Μάλιστα, το μετρό της πόλης επαναλειτούργησε την Τρίτη (εδώ) και οι αρχές ζήτησαν από εκατοντάδες ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν το μετρό ως καταφύγιο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς να φύγουν από τα βαγόνια.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι εξακολουθούν να φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους και ένας ανταποκριτής του Reuters στο Χάρκοβο ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη ότι άκουσε εκρήξεις ενόσω οι ρωσικές δυνάμεις οχυρώνονταν και διατηρούσαν τον έλεγχο των θέσεών τους σε χωριά βόρεια της πόλης.

After being used as a bomb shelter for three months, #Kharkiv subway is now back to business as a means of transportation!

My native city is coming back to life thanks to our Army pushing russians farther away from it.#UkraineRussiaWar #UkraineWar #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/5sMfxKQWKh

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 24, 2022