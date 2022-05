LIVE: Νέα Μαριούπολη το Σεβεροντονιέτσκ

Φτάσαμε πλέον τους τρεις μήνες πολέμου στην Ουκρανία —ήταν ξημερώματα 24ς Φεβρουαρίου όταν ο Πούτιν διέταξε τις στρατιές του να προσβάλουν τη ρώσο-ουκρανική μεθώριο από τρεις πλευρές δήθεν για να προστατεύσουν τους πληθυσμούς του Ντονμπάς και των επαρχιών του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ που είχαν αποσχιστεί. Ο κόσμος άλλαξε και ύστερα από τρεις μήνες, ακριβώς 90 ημέρες, όσο ενδιαφέρον έχει τι συμβαίνει στην εμπόλεμη ζώνη, άλλο τόσο -αν όχι περισσότερο- έχει τι συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία, στις γεωπολιτικές μετατοπίσεις…

09:10 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η κρίση στην Ουκρανία είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα το οποίο έχει ενισχύσει τη σημασία της διατήρησης της παγκόσμιας τάξης, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας.

«Είναι κάτι περισσότερο από ένα ευρωπαϊκό θέμα, είναι ένα παγκόσμιο θέμα», τόνισε ο Μπάιντεν αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία κατά την έναρξη της συνόδου της Quad στην οποία συμμετέχει με τους ηγέτες της Αυστραλίας, της Ινδίας και της Ιαπωνίας.

08:48 Το βρετανικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε, στην τακτική ημερήσια ενημέρωση για την κατάσταση στην εμπόλεμη ζώνη, ότι η Ρωσία έχει αυξήσει την ένταση των επιχειρήσεών της στην περιοχή του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, καθώς προσπαθεί να περικυκλώσει τις πόλεις Σεβεροντονιέτσκ, Λισιχάνσκ και Ρουμπίζνε.

Η Μόσχα είχε κάποιες επιτυχίες στην περιοχή, αλλά οι Ουκρανοί αντιστέκονται σθεναρά, σημείωσε το Λονδίνο.

Οπως ωστόσο εκτίμησε το βρετανικό υπουργείο Αμυνας, αν πέσει η Σεβεροντονιέτσκ, τότε ολόκληρη η περιοχή του Λογκάνσκ θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ρώσων. Αν πάλι το μέτωπο του Ντονμπάς μετακινηθεί πιο δυτικά, τότε η Ρωσία ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα μειονέκτημα, καθώς θα είναι δύσκολο να επαναπρομηθεύει τα στρατεύματά της.

H μάχη του Σεβερεντονιέτσκ εξελίσσεται σε «κλειδί» αυτής της φάσης των επιχειρήσεων -αντίστοιχη με αυτή της Μαριούπολης.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 May 2022

