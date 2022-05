Σάνα Μαρίν: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο σε Ιρπίν και Μπούτσα

Επίσκεψη στην Ουκρανία πραγματοποίησε την Πέμπτη η Σάνα Μαρίν κατά την οποία συνάντησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την πρωθυπουργό της Φινλανδίας για τη στρατιωτική βοήθεια και τη γενικότερη υποστήριξη του Ελσίνκι προς το Κίεβο, απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, όπως μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, όπου ανέβασε και φωτογραφίες από τη συνάντησή τους, ο κ. Ζελένσκι έγραψε: «Για εμάς, η στρατιωτική βοήθεια της Φινλανδίας είναι πολύτιμη. Τα όπλα, οι κυρώσεις και η ενότητα των εταίρων μας για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ είναι αυτά που μπορούν να εξασφαλίσουν τη δύναμη για την άμυνα της πατρίδας μας. Ευχαριστώ τη Φινλανδή πρωθυπουργό Σάνα Μαρίν για την επίσκεψη και αφοσιωμένη υποστήριξη».

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Ουκρανία, η Φινλανδή πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Μπούτσα και την Ιρπίν, πόλεις στις οποίες οι Ρώσοι διέπραξαν σειρά εγκλημάτων πολέμου, σύμφωνα με το Κίεβο.

Finnish Prime Minister @MarinSanna arrived in Ukraine and visited Irpen and Bucha. pic.twitter.com/A77qAq1XWv

Οπως δήλωσε η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση του Κιέβου: «Η ξένη αντιπροσωπεία επισκέφτηκε τα μέρη της τραγωδίας, όπου ο ρωσικός στρατός διέπραξε γενοκτονία εναντίον αμάχων Ουκρανών (…). Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν πόλεμο εναντίον του κράτους μας, μόνο. Είναι ένας πόλεμος εναντίον της ανθρωπιάς και των δημοκρατικών αξιών».

🇫🇮 PM Sanna Marin visited Irpin and Bucha on her surprise visit to Ukraine

"We showed @MarinSanna the aftermath of the 'Russian world' left behind by the occupiers, discussed the issue of assistance in the renovation of our city" – Anzhela Makeieva of the Irpin City Council. pic.twitter.com/Jbk7cxT5iB

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 26, 2022