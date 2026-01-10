Ιράν: Απόλυτο χάος και δεκάδες νεκροί στις διαδηλώσεις

Αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων πολλών ετών βρίσκεται το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν εδώ και δεκατέσσερις ημέρες.

Χιλιάδες Ιρανοί έχουν βγει στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια, φωνάζοντας συνθήματα όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ» τόσο στην Τεχεράνη όσο και στις πόλεις Μασάντ (ανατολικά), Ταμπρίζ (βόρεια) και Κομ (κεντρικά).

Τουλάχιστον 65 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, ενώ 2.311 είναι οι συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον. Ορισμένα διεθνή Μέσα αναφέρουν έως και 200 νεκρούς.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διέταξε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης να αναλάβει τον έλεγχο της καταστολής εν μέσω φόβων για αποστασίες από τις τακτικές ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία, έγραψε η Telegraph.

Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, οι υπηρεσίες ασφαλείας καταδιώκουν αστυνομικούς που αρνήθηκαν να πυροβολήσουν διαδηλωτές . Η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία συνέλαβε αρκετά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που αρνήθηκαν τις εντολές να πυροβολήσουν διαδηλωτές.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η χώρα βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο συναγερμού από ό,τι κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ πέρυσι.

Ο Χαμενεΐ διεμήνυσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στο κύμα διαμαρτυριών. Αποκάλεσε τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές «ταραχοποιούς» που προσπαθούν «να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Ρούμπιο: «Στηρίζουμε τους γενναίους Ιρανούς»

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε το Σάββατο την υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον λαό του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν», έγραψε ο Ρούμπιο στο Χ.

The United States supports the brave people of Iran — Marco Rubio (@marcorubio) January 10, 2026

Την Παρασκευή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν: «Καλό θα ήταν να μην αρχίσουν να πυροβολούν γιατί θα αρχίσουμε να πυροβολούμε κι εμείς. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος, εξηγώντας: «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News