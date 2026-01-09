Αχ, κυρία Καρυστιανού! Συγγνώμη, κύριε Πλακιά

Τα έξι βήματα.

Ας ξεκινήσουμε από τη συναυλία για τους νεκρούς της τραγωδίας των Τεμπών. Η Μαρία Καρυστιανού, χαροκαμένη μητέρα μιας κόρης, ως δυναμική πρωτεργάτρια του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», οργανώνει μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο με εισιτήριο 15 ευρώ. Στον αντίποδα, αρχικά ο Νίκος Πλακιάς, χαροκαμένος πατέρας διδύμων κοριτσιών και της ανιψιάς του, μαζί με τη Βάσω Κούλπα, χαροκαμένη μάνα 21χρονου γιου, εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία.

Αναλυτικότερα, θέτουν τα εξής ερωτήματα: «Γνωρίζετε πού θα πάνε αυτά τα χρήματα; Γνωρίζετε ότι ο σύλλογος που το διοργανώνει απαρτίζεται από έξι οικογένειες; Γνωρίζετε ότι όλες οι οικογένειες –πλην των έξι– είμαστε αντίθετοι σε ό,τι έχει οικονομικό αντίτιμο;». Η δε Βάσω Κούλπα συμπληρώνει: «Ποιο αρρωστημένο μυαλό σκέφτηκε να οργανώσει πατώντας σε ψυχές, ζητώντας χρήματα, χωρίς να μας ενημερώσουν για αυτές τις ενέργειες που δεν συμφωνούμε;». Στο ίδιο μήκος κύματος έγιναν αντιρρήσεις από όλους τους συγγενείς.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε και μια λαοθάλασσα συμπαραστάθηκε. Ξεκάθαρα το κοινό έθεσε σε δεύτερη μοίρα τα αντεπιχειρήματα τόσων συγγενών και συντάχθηκε στο πλευρό της Μ. Καρυστιανού, πότε εκφράζοντας τον θυμό του («Είναι δυνατόν να διχάζεστε οι συγγενείς;») αλλά και παραλλήλως ραίνοντας με πλείστα σενάρια καχυποψίας (τι απέραντη φθήνια!) για τη στάση του Ν. Πλακιά.

Τον έθεσαν ως «άλλο στρατόπεδο», ντροπιαστικά υποτιμώντας τον δικό του πόνο. Τον έκαναν «έναν», αν και ήταν ένας από τους 51 που ήταν αντίθετοι. Εν τέλει συγκεντρώθηκαν περίπου 600.000 ευρώ. Κανένας εκ των συγγενών δεν έλαβε χρήματα, αλλά ούτε και οικονομική ενημέρωση.

Ξυλόλιο, κρυφό φορτίο. Βαγόνια που εξαφανίστηκαν. Η χαροκαμένη μάνα Καρυστιανού συντάσσεται με αυτά τα σενάρια, υπερενισχύοντας θυμό και καχυποψία για όλους και για όλα. Τηλεοπτικοί αστέρες, πρωτοστατούντος του Νίκου Ευαγγελάτου, μέρες και μέρες ρίχνουν «πετρέλαιο» σε θυμών φωτιές. Λες και 57 νεκροί δεν είναι αρκούντως έγκλημα! Λες και το βάρος τους μας βγήκε ελλιπές! Κάποιος Κώστας Λακαφώσης εμφανίζεται από τους ίδιους ως εμπειρογνώμονας διεθνούς βεληνεκούς.

Σε τεράστια οθόνη, τηλεπαρουσιαστής και Λακαφώσης μας δείχνουν πού θα μπορούσε να στριμωχτεί παράνομο φορτίο. Ο Νίκος Πλακιάς στέκεται απέναντι. Θεωρεί όλα αυτά φαντασιώσεις και επιχειρηματολογεί τονίζοντας ότι αν στραφούμε σε ψέματα, θα χάσουμε τη δυναμική της αλήθειας. Δηλαδή το έγκλημα της τραγωδίας των Τεμπών και τους αληθινούς εγκληματίες. Δυναμικά δρα και φτάνει να αποκαλύψει στοιχεία για τον, στιγμιαία, εθνικό μας «εμπειρογνώμονα», ότι «δηλώνει κατά ιδιότητα μηχανολόγος μηχανικός, δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα, δεν έκανε ποτέ έναρξη τέτοιου επαγγέλματος, δεν έχει εγγραφεί ποτέ στο ΤΕΕ και δεν έχει σφραγίδα μηχανικού».

Αυτομάτως οι τηλεοπτικοί αποσύρουν τον εμπειρογνώμονα σαν χαλί της Μοιραράκη. Ωστόσο εξακολουθούν να υποκλίνονται στη χαροκαμένη μάνα, ενώ, αντιστρόφως, εξακολουθούν να υποψιάζονται τον χαροκαμένο Νίκο Πλακιά… Μέχρι και ότι φλερτάρει με πολιτική καριέρα ο Πλακιάς τροφοδοτούν. Οφείλω να τονίσω ότι η Μαρία Καρυστιανού σε κάθε συνέντευξή της τονίζει ότι δεν πρόκειται να πολιτευτεί και όλα αυτά που ακούγονται είναι εκ του πονηρού.

Θάνατος Καλογήρου. Η χαροκαμένη μάνα Καρυστιανού συντάσσεται με αυτοματισμό στο πλευρό μιας άλλης χαροκαμένης μάνας, του δυστυχούς νέου Καλογήρου, που εντοπίστηκε νεκρός. Καθοδηγεί ότι πίσω από τον φόνο κρύβεται δάκτυλος Μητσοτάκη. Ο Λάκης Λαζόπουλος εξίσου μπολιάζει το κοινό. Και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρουλάκης. Και, αλίμονο αν δεν…, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Φάμελλος.

Εννοείται ότι στήνονται εκπομπές με μετρήσεις αποστάσεων, αναπαραστάσεις περίεργες… Απορώ πώς αντί να θάβεις-κρύβεις, ανεβάζεις ένα πτώμα στον ανήφορο… Ασ’ τα! Τι να λέμε; Ο Νίκος Πλακιάς ακόμα μια φορά γίνεται η φωνή της λογικής και επιμένει ότι με αυτόν τον τρόπο θα χαθεί η αλήθεια, ο στόχος. Αγωνίζεται να στρέψει τη ματιά μας στο έγκλημα των Τεμπών, όχι σε φαντασιακά πανωσηκώματα, δήθεν εγκλημάτων, επί του εγκλήματος. Εντονες υποψίες και πάλι πέφτουν καταπάνω του. «Τι θέλει αυτός; Πού το πάει; Με ποιον είναι;». Σιχάθηκα να διαβάζω τέτοια. Πόσο μικραίνουν οι άνθρωποι; Πόσο μπορεί να μικρύνουν;

Συνέντευξη Μαρίας Καρυστιανού στη Ράνια Τζίμα υπό τον τίτλο «Καταγγελία-βόμβα». Ισχυρίζεται ότι είχε μια συνάντηση με δυο άτομα σε ένα καφέ, που την προειδοποίησαν για πληροφορίες που είχαν από έναν εν ενεργεία αστυνομικό, ότι απειλούνταν τόσο η δική της ζωή όσο και του γιου της. «Και μόνο η σύνδεση της οικογένειας Μητσοτάκη με το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη», καθοδηγεί και πάλι με έμφαση. Αλλά κανένα από τα ονόματα που αναφέρει δεν κατονομάζει. «Αισθάνεστε ότι κινδυνεύετε;» ρωτάει η δημοσιογράφος. «Θεωρητικά, ναι». Δημοσιογράφος: «Μα, δεν ζούμε σε τέτοια χώρα! Θα μπορούσε να συμβεί, τι; Ενα περίεργο τροχαίο σε έναν άνθρωπο που απλώς ψάχνει;»

Η Μαρία Καρυστιανού απαντά: «Εμένα πάντως αυτό μου ήρθε σαν πληροφορία». Στην ίδια συνέντευξη επανέρχεται από τη δημοσιογράφο η συχνή ερώτηση: «Θα πολιτευτείτε;». Αναστενάζει, χαμογελάει σχεδόν μπουχτισμένη από την ερώτησης: «Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως προκειμένου να τραβήξουν από την ουσία του θέματος». «Δεν μου απαντάτε», επιμένει η δημοσιογράφος. Για να λάβει την οριστική απάντηση: «Οχι. Είναι όχι. Δεν θα πολιτευτώ. Εγώ έχω ένα συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. Θέλω να δω τους υπαίτιους μπροστά στον φυσικό δικαστή, να πάρω απαντήσεις».

Η Μαρία Καρυστιανού στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι. Νέοι εμποτισμοί. Πρόσφατα τα γεγονότα, δεν χρειάζονται υπενθύμιση. Διεκδίκηση εκταφής για ταυτοποίηση και τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά όταν εγκρίθηκαν τα αιτήματα δεν θεωρούσαν ότι υπήρχε φερέγγυο εργαστήριο και φερέγγυος ιατροδικαστής εν Ελλάδι. Ολα και όλοι σκάρτοι. Οπότε όλα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Το σίγουρο, ωστόσο, είναι ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν θα πολιτευτεί, όπως πιθανώς έχει κουραστεί να δηλώνει.

Η Μαρία Καρυστιανού αναγγέλλει κόμμα. Στο πλευρό της ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Φαραντούρης. Νωρίτερα η ίδια έχει μιλήσει για «ομάδα σοφών» από την οποία θα απαρτίζεται το κόμμα. Ευτυχώς, σοφοί υπάρχουν. Ωστόσο δεν θεωρεί τον εαυτό της αρχηγό, λέει. «Ο λαός θα υποδείξει τον ηγέτη του κόμματος», δεξιοτεχνίες. Αντιστοίχως, ο Ν. Πλακιάς, καθ’ όλο το διάστημα ενεργεί απολύτως συγκεκριμένα και στοχοπροσηλωμένα. Καταθέτει μηνυτήρια αναφορά για υπερτιμολογήσεις, καθώς και μερική εικονικότητα στα τιμολόγια των εργολάβων που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά το δυστύχημα.

Φαντάζεστε να εξέλαβαν κάποιοι ακόμα και αυτή τη στιγμή ως ευκαιρία κέρδους; Εγκλημα! Επίσης αγωνίζεται να εξεταστούν ομοίως οι ευθύνες κακουργηματικού χαρακτήρα όλων των κυβερνήσεων. Και των πρώην υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο.

Η κυρία Μαρία Καρυστιανού, χαροκαμένη μάνα, όπως συνηθίζουμε να συμπληρώνουμε, έχει κάθε δικαίωμα να εισέλθει στον πολιτικό μας στίβο ή Κολοσσαίο. Οπως και ο κάθε πολίτης. Γυρίζοντας στην αρχή… Αναρωτιέμαι από ποια, άραγε, χρονική στιγμή στη διαδρομή του πένθους της μπήκε στη σκέψη και στον προγραμματισμό της η ιδέα-φιλοδοξία ανάμειξης στην πολιτική σκηνή ή Κολοσσαίο μας;

Επίσης, πάλι μελετώντας το καθετί, νιώθω την ανάγκη, χωρίς να χρειάζεται να δώσω πολλές εξηγήσεις, λες και με κάποιο δικό μας τρόπο μια μεγάλη ομάδα πολιτών συνεννοούμαστε σιωπηλά, να ζητήσω συγγνώμη από τον χαροκαμένο πατέρα κ. Νίκο Πλακιά. Αυτόν τον πατέρα που επάνω του, μια εξίσου μεγάλη, «αντίπαλη» ομάδα πολιτών εξάντλησε τη φρικτή καχυποψία της. Συγγνώμη, κ. Πλακιά. Είναι, βλέπετε, το δικό μας συνήθειο, καταγραμμένο σχεδόν στο DNA μας, να υποψιαζόμαστε αυτούς που δεν τους πρέπει.

Οσο δικαίωμα έχει ο κάθε πολίτης να εμπλακεί στην πολιτική σκηνή, και καλώς να ορίσει, άλλο τόσο έχουμε και οι ψηφοφόροι να παρατηρούμε βήμα-βήμα τον χαρακτήρα ώστε να βγάζουμε τα όποια συμπεράσματά μας.

ΥΓ: Οι λοιποί του Συλλόγου (ήτοι πέντε;) δήλωσαν: «Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Οι ενέργειες της Μ.Κ. είναι προσωπικές επιλογές και δεν είχαμε καμία ενημέρωση και καμία ανάμειξη. Δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ. Ως σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική». Δικαιούμαι να αναρωτιέμαι… Σε έναν σύλλογο, ελαχίστων εκ του συνόλου, άρα απολύτως συνοδοιπόρων βήμα προς βήμα, η κυρία Μ. Καρυστιανού δεν θεώρησε συνειδησιακά έντιμο να τους αναφερθεί και να τους ενημερώσει;

