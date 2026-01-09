Το «στοχαστικό» βίντεο της πριγκίπισσας Κέιτ για τα 44α γενέθλιά της

Με ένα προσωπικό και βαθιά στοχαστικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ (Μίντλετον) γιόρτασε τα 44α γενέθλιά της επιλέγοντας να μιλήσει για τη θεραπευτική δύναμη της φύσης και τον κύκλο των εποχών.

Το βίντεο, με τίτλο «Winter» (χειμώνας), αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σειράς «Mother Nature», μιας τετραλογίας που ξεκίνησε την άνοιξη του 2025 και συνοδεύει την περίοδο ανάρρωσής της, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της για καρκίνο.

«Ακόμη και στην πιο κρύα και σκοτεινή εποχή ο χειμώνας έχει τον τρόπο του να μας προσφέρει ακινησία, υπομονή και ήσυχη ενδοσκόπηση», ακούγεται να λέει η Κέιτ στο βίντεο.

Φορώντας παλτό και σκουφί, εμφανίζεται σε χειμωνιάτικα τοπία, μιλώντας για τη φύση ως «σιωπηλό δάσκαλο» και «απαλή φωνή που μας καθοδηγεί και μας βοηθά να θεραπευθούμε».

Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Παλάτι του Κένσινγκτον, αξιοποιεί εικόνες του κινηματογραφιστή Γουίλ Γουόρ και παρουσιάζει χειμερινά στιγμιότυπα από δάση, βουνά και εντυπωσιακά σμήνη ψαρονιών πάνω από τη θάλασσα, έγραψε το BBC.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές όπως το Μπέρκσαϊρ η Κούμπρια το Γκλόστερσιρ, το Ανατολικό Σάσεξ και τα Κότσγουολντς.

«Βρίσκω τον εαυτό μου να σκέφτεται πόσο βαθιά ευγνώμων είμαι», αναφέρει, συνδέοντας την εμπειρία της ανάρρωσης με την αξία της καλοσύνης, της εσωτερικής γαλήνης και της ανάγκης περιορισμού της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων και των κινητών τηλεφώνων σε έναν ψηφιακό κόσμο.

Η ίδια έχει μιλήσει επανειλημμένως για τον ρόλο της φύσης στη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής ευεξίας.

Η αφήγησή της αποκτά σχεδόν πνευματικό και μυστικιστικό χαρακτήρα, όταν σημειώνει: «Γιατί τα ποτάμια μέσα μας ρέουν ελεύθερα, οι φόβοι ξεπλένονται, καθαρίζονται και εξαγνίζονται. Συμφιλιωνόμαστε με τα δάκρυά μας και ανακαλύπτουμε τι σημαίνει να είσαι ζωντανός».

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέγραψε το project των βίντεο για τις εποχές ως μια «βαθιά προσωπική, δημιουργική, αναστοχαστική διαδικασία, για το πώς η φύση με βοήθησε να θεραπευτώ. Αλλά είναι επίσης μια ιστορία για τη δύναμη της φύσης και της δημιουργικότητας στη συλλογική ίαση».

The Mother Nature series has been a deeply personal, creative reflection on how nature has helped me heal. But it is also a story about the power of nature and creativity in collective healing. There is so much we can learn from mother nature, as we look to build a happier,… pic.twitter.com/yZ3u6yLEe4 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 9, 2026

