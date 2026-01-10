ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν στις θέσεις τους όλοι οι αρχηγοί

Συνεδρίασε το πρωί του Σαββάτου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με επίκεντρο τις τακτικές κρίσεις στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η παράταση της θητείας όλων των αρχηγών των γενικών επιτελείων.

Ετσι παραμένει στη θέση του ο ΑΓΕΣ αντιστράτηγος Γεωργίος Κωστίδης, ο ΑΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτρις – Ελευθέριος Κατάρας όπως και ο ΑΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Αποφασίστηκε αντίστοιχα να παραταθεί η θητεία του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.

