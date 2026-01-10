93
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Χούπης προσέρχεται στο Μαξίμου για τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ | ΙΝΤΙΜΕ NEWS/ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν στις θέσεις τους όλοι οι αρχηγοί

Παράταση της θητείας των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού, ναυτικού και αεροπορίας καθώς και των αρχηγών της ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος

Protagon Team Protagon Team 10 Ιανουαρίου 2026, 12:03
Συνεδρίασε το πρωί του Σαββάτου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με επίκεντρο τις τακτικές κρίσεις στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η παράταση της θητείας όλων των αρχηγών των γενικών επιτελείων.

Ετσι παραμένει στη θέση του ο ΑΓΕΣ αντιστράτηγος Γεωργίος Κωστίδης, ο ΑΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτρις – Ελευθέριος Κατάρας όπως και ο ΑΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Αποφασίστηκε αντίστοιχα να παραταθεί η θητεία του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.

