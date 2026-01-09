Μητσοτάκης: Τα ελληνικά πανεπιστήμια περνούν σε νέα εποχή

Μέσα από βίντεο του στο TikTok, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και την εικόνα των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων με την έλευση του νέου έτους.

«Το 2025 για πρώτη φορά υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας να διαγράψουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες αιώνιους φοιτητές από τα μητρώα των πανεπιστημίων. Για να είμαι ακριβής 308.000 κατ’ όνομα φοιτητές, φοιτητές φαντάσματα, διαγράφησαν από τα μητρώα των πανεπιστημίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Επίσης το τέλος του 2025 μας βρίσκει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε χώρους διδασκαλίας των δημοσίων πανεπιστημίων. Τελειώνουμε πια με μια πρακτική δεκαετιών, η οποία είχε ταλαιπωρήσει πολύ το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και περνάμε σε μια νέα εποχή», πρόσθεσε.

Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε δύο εικόνες. «Μία φωτογραφία από το κυλικείο της Νομικής, πώς ήταν και πώς είναι σήμερα». «Και μια φωτογραφία από τη νέα βιβλιοθήκη του Τμήματος Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ένας χώρος ο οποίος τελούσε υπό κατάληψη για πολλές δεκαετίες και μεταμορφώθηκε σε ένα πραγματικό χώρο γνώσης».

«Αυτή είναι η εικόνα των δημοσίων πανεπιστημίων την οποία θέλουμε και για την οποία αγωνιζόμαστε. Το 2025 ήταν μια καλή χρονιά για τα δημόσια πανεπιστήμια. Το 2026 θα είναι ακόμη καλύτερη», σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης.

