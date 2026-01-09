Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ΙΧ εν κινήσει (βίντεο)

Σκηνές που θύμιζαν ταινία καταστροφής εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/1) στο Γιαννιτσοχώρι, στην Ηλεία, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε αιφνιδιαστικά την περιοχή.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας του φαινομένου είναι βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που δημοσίευσε το ilialive.gr, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος σηκώνει κυριολεκτικά ένα IX αυτοκίνητο από τον δρόμο και το ανατρέπει «σαν καρυδότσουφλο», αφήνοντάς το αναποδογυρισμένο στην άσφαλτο, με την οδηγό να βιώνει στιγμές απόλυτου τρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το σοκ, η γυναίκα δεν τραυματίστηκε.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον άνεμο ως «απίστευτης έντασης», τονίζοντας ότι το φαινόμενο εκδηλώθηκε ξαφνικά και διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά.

Ωστόσο, αυτό το σύντομο πέρασμα ήταν αρκετό για να αφήσει πίσω του εικόνες καταστροφής. Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε θερμοκήπια, ξερίζωσε μεταλλικές κατασκευές και νάιλον καλύμματα, τα οποία εκσφενδονίστηκαν σε μεγάλες αποστάσεις.

Η περιοχή βρέθηκε σε κατάσταση αναστάτωσης, με τους κατοίκους να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη και να καταγράφουν τις ζημιές. Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός ότι, παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου και την ανατροπή οχήματος εν κινήσει, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει την ένταση και την απρόβλεπτη φύση των ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται όλο και συχνότερα, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές υλικές ζημιές σε τοπικές κοινωνίες.

