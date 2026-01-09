Κεραμέως: Σε ισχύ για το σύνολο του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης η ΣΣΕ

Σε ισχύ για το σύνολο του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης τίθεται πλέον η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ασφαλιστικών εταιρειών, μετά την απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Με την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής, η Σύμβαση επεκτείνεται σε όλους τους εργαζομένους του κλάδου, καλύπτοντας το 100% του προσωπικού, ανεξαρτήτως συμμετοχής ή μη στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που την υπέγραψαν.

Οπως υπογραμμίζει η υπουργός σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα τα ευνοϊκά μέτρα που προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση –από τις αμοιβές και τις παροχές έως τις άδειες και τους όρους εργασίας– εφαρμόζονται πλέον καθολικά, χωρίς καμία εξαίρεση.

Πρόκειται, όπως σημειώνει, για μια εξέλιξη που ενισχύει έμπρακτα την προστασία των εργαζομένων και αποκαθιστά ενιαίους κανόνες στον κλάδο.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των συλλογικών ρυθμίσεων στην αγορά εργασίας», τονίζει η κυρία Κεραμέως, συνδέοντας την επέκταση της Σύμβασης με τη γενικότερη στρατηγική του υπουργείου για την αναζωογόνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται και στην Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ του υπουργείου και των εθνικών κοινωνικών εταίρων, επισημαίνοντας ότι ανοίγει τον δρόμο, ώστε περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις να υπογράφονται και να επεκτείνονται στο σύνολο των εργαζομένων.

Στόχος, όπως τονίζει, είναι η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για αυξήσεις μισθών, ενίσχυση των παροχών και συνολική βελτίωση της ποιότητας της εργασίας.

Η επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης χαρακτηρίζεται από κυβερνητικές πηγές ως κομβική παρέμβαση, καθώς διασφαλίζει ίσους όρους για εργαζομένους και επιχειρήσεις και επαναφέρει στο προσκήνιο τον ρόλο των συλλογικών συμφωνιών, ως βασικού εργαλείου ρύθμισης της αγοράς εργασίας.

