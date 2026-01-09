Ελβετία: Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Προφυλακιστέος, μέχρι την έναρξη της δίκης, κρίθηκε ο συνιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, Ζακ Μορέτι, σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο θέρετρο, και στην οποία με τραγικό τρόπο έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι.

Η σύζυγός του, Τζέσικα -επίσης συνιδιοκτήτης του μπαρ- αφέθηκε ελεύθερη, με το ζευγάρι να ανακρίνεται από την εισαγγελία στη Σιόν, πρωτεύουσα του καντονιού, ενώ σε βάρος τους διεξάγεται ποινική έρευνα για «ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια».

Το ζευγάρι των Γάλλων, που είναι οι κύριοι ύποπτοι στο πλαίσιο της έρευνας η οποία ξεκίνησε μετά την τραγωδία αυτή, που προκάλεσε τον θάνατο 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό 116, κατέθεσε την Παρασκευή στην εισαγγελία της Σιόν, στο καντόνι Βαλέ, για περισσότερες από έξι ώρες.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα 24 Heures, ο Ζακ Μορετί τέθηκε υπό κράτηση λόγω κινδύνου φυγής.

Η αστυνομία του Βαλέ αρνήθηκε να σχολιάσει, παραπέμποντας στο γραφείο του εισαγγελέα, που δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλιο.

Εισαγγελείς ερευνούν τους ιδιοκτήτες του μπαρ ως υπόπτους για ποινικά αδικήματα που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οικογένειες θυμάτων έχουν προσφύγει δικαστικά για την πυρκαγιά στο μπαρ “Le Constellation” του Κραν Μοντανά.

Κατά την έξοδό της από την εισαγγελία, η σύζυγος του Μορέτι, Τζέσικα, μίλησε με δάκρυα στα μάτια στους δημοσιογράφους, ζητώντας συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων. «Οι σκέψεις μου είναι συνεχώς με τα θύματα και τους ανθρώπους που αγωνίζονται για να αναρρώσουν. Είναι μια αδιανόητη τραγωδία. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό. Συνέβη στο κατάστημά μας και θέλω να ζητήσω συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά.

INFO BFMTV – Incendie à Crans-Montana: le gérant du bar, Jacques Moretti, placé en détention; sa femme reste libre et a présenté ses excuses pic.twitter.com/6lvmfArZHO — BFM (@BFMTV) January 9, 2026

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News