Βενεζουέλα: Εντονη ρωσική προπαγάνδα μετά την επέμβαση των ΗΠΑ

Σύμφωνα με μια εταιρεία που παρακολουθεί τις διεθνείς διαδικτυακές δραστηριότητες, τις ημέρες που ακολούθησαν την αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα, ένα δίκτυο ρωσικών ιστοσελίδων προπαγάνδας άρχισε να προωθεί το μήνυμα ότι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν αμερικανικό στρατιωτικό υλικό.

Οι New York Times αναφέρουν ότι οι ρωσικοί ιστότοποι, γνωστοί ως «Portal Kombat» (παράφραση του τίτλου του γνωστού βιντεοπαιχνιδιού Mortal Kombat) διαδίδουν επίσης ότι η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δείχνει πως οι ΗΠΑ είναι αναξιόπιστος και επικίνδυνος σύμμαχος.

Ανάλυση της Alethea, εταιρείας που παρακολουθεί επιχειρήσεις επιρροής στο διαδίκτυο, διαπιστώνει ότι τα άρθρα που δημοσιεύονται στο Sputnik (μέσο ενημέρωσης πλήρως ελεγχόμενο από τη Μόσχα) ενισχύθηκαν και προωθήθηκαν γρήγορα από το ευρύτερο δίκτυο ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας για επιθέσεις εναντίον της Δύσης.

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα το περασμένο Σάββατο ήταν μια επίδειξη της αποτελεσματικότητας των αμερικανικών στρατιωτικών όπλων, αλλά και της αδυναμίας της ρωσικής άμυνας. Αμερικανικά αεροσκάφη F-35 χρησιμοποιήθηκαν για να καταρρίψουν ρωσικής κατασκευής συστοιχίες αεράμυνας του Καράκας.

Σύμφωνα με την Alethea, η Ρωσία έχει ουσιαστικά εφεύρει την έννοια της συντονισμένης καμπάνιας παραπληροφόρησης και έχει εκπαιδευθεί να τη χρησιμοποιεί αποτελεσματικά για να θολώνει τις πρωτοβουλίες των αντιπάλων της. Στην προκειμένη περίπτωση επιχειρεί να υπονομεύσει τη δημόσια αντίληψη για τη δύναμη του αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού και την αδυναμία των ρωσικών όπλων μετά την επιδρομή.

Με αυτόν τον τρόπο, γράφουν οι New York Times, οι Ρώσοι βρίσκουν μια εναλλακτική μέθοδο αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ. Από τη στιγμή που δεν είναι σε θέση να τις νικήσουν στο πεδίο, σπέρνουν αμφιβολίες για τις αμερικανικές προμήθειες αμυντικού υλικού και αποδυναμώνουν την Ουάσινγκτον χρησιμοποιώντας το πεδίο της πληροφορίας.

Η FilterLabs, μια άλλη εταιρεία που παρακολουθεί τις διαδικτυακές συζητήσεις, διαπίστωσε και αυτή την αυξημένη ρωσική δραστηριότητα στη Βενεζουέλα, καθώς λογαριασμοί στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok, που έχουν προωθήσει στο παρελθόν τα αφηγήματα της Μόσχας, επέκριναν άμεσα την επιχείρηση, προωθώντας τις δηλώσεις ρώσων διπλωματών.

Η γλώσσα της ρωσικής διπλωματίας και του δικτύου των φιλικών προς τη Μόσχα μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν συνιστά έκπληξη. Οι ρώσοι αξιωματούχοι και τα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτηρίζουν τη σύλληψη του Μαδούρο ως απαγωγή και την αμερικανική επιχείρηση ως στρατιωτική επιθετικότητα και μορφή πειρατείας.

Αλλά, σύμφωνα με στοιχεία της FilterLabs που επικαλούνται οι New York Times, οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνουν συντονισμό – μια σαφής ένδειξη επιχείρησης ρωσικής επιρροής. Η Ρωσία επωφελείται από μια χρόνια και τελματώδη ανάμιξη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και απλώς ακολουθεί τη συνήθη τακτική της συντονισμένης ανατρεπτικής δημόσιας καμπάνιας, την οποία υιοθετεί όταν θέτει σαφείς στρατηγικούς στόχους.

Ρωσία και Βενεζουέλα διατηρούν στενές διπλωματικές σχέσεις και το Καράκας εξάγει το πετρέλαιό του στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο παρέχει και τμήμα του εξοπλισμού αεράμυνας που χρησιμοποιεί το καθεστώς της Βενεζουέλας. Αλλά αυτά τα όπλα δεν στάθηκαν ικανά να προστατεύσουν τις Αρχές της λατινοαμερικανικής χώρας από την αμερικανική επέμβαση.

Η Μόσχα επιθυμεί να διατηρήσει τους δεσμούς της με το Καράκας ακόμα και την επόμενη μέρα, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από τη Βενεζουέλα να ξεπεράσει την παραδοσιακή εχθρότητά της για τις ΗΠΑ και να επιδιώξει μια συμφωνία που θα επιτρέπει στις αμερικανικές εταιρείες να εξάγουν το πετρέλαιο της.

Η Ρωσία έχει βάλει στο στόχαστρο την αμερικανική αμυντική βιομηχανία εδώ και καιρό. Τον περασμένο Απρίλιο, το δίκτυο Portal Kombat συντόνισε μια εκστρατεία για τη διάδοση φημολογιών ότι οι συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ δεν έχουν τον έλεγχο των μαχητικών αεροσκαφών που αγόρασαν από την Ουάσινγκτον.

Η καμπάνια παραπληροφόρησης επικεντρώθηκε κυρίως στα μαχητικά F-35, αλλά σύμφωνα με την Alethea, η νέα εκστρατεία των Ρώσων συνιστά μια πολύ πιο ευρεία επίθεση στην αμερικανική αμυντική βιομηχανία, με στόχο να πείσει τους συμμάχους των ΗΠΑ σε όλον τον πλανήτη να αποφύγουν την αγορά του αμερικανικού οπλοστασίου.

Το αφήγημα που προωθούν τα ρωσικά τρολ είναι ότι, ως αντίποινα στην παράνομη επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς πελάτες της Ουάσινγκτον πρέπει να σταματήσουν την εξαγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων. Ευρύτερος στόχος αυτού του αφηγήματος είναι να παρουσιαστούν οι Αμερικανοί ως αναξιόπιστοι εταίροι και τα κράτη που συναλλάσσονται μαζί τους να στραφούν προς τα ρωσικά οπλικά συστήματα.

