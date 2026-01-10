Μυστικά, ψέματα και Starlink: Τα «όπλα» των διαδηλωτών κατά των μουλάδων

Η 37χρονη Ροζίτα, υπεύθυνη εταιρείας μεταφορών, ήταν τραγουδίστρια, μέχρι που τα δακρυγόνα των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν κατέστρεψαν τη φωνή της. Σήμερα είναι μια από τις πιο εξέχουσες influencers της χώρας, δείχνοντας στους διαδηλωτές πώς να αντιμετωπίζουν την αστυνομία του καθεστώτος στο Instagram και –ίσως το πιο σημαντικό– πώς να κρατούν μυστική την ταυτότητά τους.

Από πολλές απόψεις, η Ροζίτα είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα ιρανού διαδηλωτή. Χιλιάδες σαν αυτή βγήκαν στους δρόμους κατά τη διάρκεια των πιο εκτεταμένων συγκεντρώσεων κατά του θεοκρατικού καθεστώτος εδώ και χρόνια – με μια νεανική ορμή που, μέχρι στιγμής, δείχνει να ξεπερνά τις κατασταλτικές ικανότητες των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας. Ως απάντηση, την Πέμπτη οι μουλάδες διέκοψαν την παροχή του διαδικτύου σε όλη τη χώρα.

Για σχεδόν δύο εβδομάδες, οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν συνοδεύονται από καταγγελίες για βία από τις δυνάμεις καταστολής. Ρεπορτάζ των Times του Λονδίνου σημειώνει τις πληροφορίες για μαχαίρωμα μέχρι θανάτου ενός αστυνομικού, αλλά και εκείνες για τη δολοφονία τουλάχιστον 50 διαδηλωτών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ροζίτα, οι νεκροί θα αυξηθούν αν οι διαμαρτυρίες συνεχιστούν και τα αιτήματα των διαδηλωτών δεν ικανοποιηθούν.

Η ιρανή influencer μεταφέρει στους Times τον τρόμο των διαδηλωτών όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις δυνάμεις ασφαλείας, που τους επιτίθενται με άγριο τρόπο. Αλλά, όπως επισημαίνει, «δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε πια, δεν αντέχουμε να αναπνέουμε τον ίδιο αέρα με αυτούς, δεν τους θέλουμε πια, τους μισούμε».

Παρά τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και τις απειλές για στρατιωτική δράση από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορκίζεται να βάλει τους διαδηλωτές «στη θέση τους». Ο μετριοπαθής πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπόσχεται να αντιμετωπίσει «σοβαρά και αποφασιστικά» τον διογκούμενο πληθωρισμό, που βγάζει όλο και περισσότερους Ιρανούς όλων των κοινωνικών στρωμάτων στους δρόμους.

Οι απειλές του Τραμπ για ισχυρή αμερικανική απάντηση εάν οι αρχές σκοτώσουν διαδηλωτές τον έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητό στους διαδηλωτές, τόσο στην Τεχεράνη όσο και σε άλλες ιρανικές πόλεις. Τους δίνει κουράγιο για να συνεχίσουν τον αγώνα τους, παρά τις συνεχιζόμενες συλλήψεις, τις δολοφονίες και τους βασανισμούς. Η Ροζίτα παρατηρεί ότι στους δρόμους υπάρχουν λιγότεροι Φρουροί της Επανάστασης από ό,τι στο παρελθόν.

Οι τακτικές της influencer έχουν αλλάξει από τις προηγούμενες πορείες διαμαρτυρίας, καθώς τώρα χρησιμοποιεί ένα προσεκτικά επιμελημένο σχέδιο δράσης που θα την κρατήσει όσο το δυνατόν ασφαλή. Αντί να οργανώνει συναντήσεις με τους διαδηλωτές σε χαρακτηριστικά τοπόσημα της Τεχεράνης, διασπείρει τις συγκεντρώσεις σε πολλές περιοχές, υποχρεώνοντας έτσι τις δυνάμεις καταστολής να στέλνουν μικρότερες μονάδες.

Η Ροζίτα βγαίνει προσεκτικά στους δρόμους με μικρές ομάδες λίγων δεκάδων φίλων και συγγενών, ενώ παράλληλα συντονίζεται με φίλους και ακτιβιστές εκτός Ιράν, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς και στους κωδικούς πρόσβασής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε περίπτωση που συλληφθεί. Συνολικά έξι άτομα στη Δύση –από την Ιταλία μέχρι τον Καναδά– ελέγχουν την ειδησεογραφία και την ενημερώνουν διαρκώς για τις εστίες καταστολής.

Οι πιθανότητες επιβράδυνσης του κινήματος διαμαρτυρίας ελαχιστοποιούνται κάθε μέρα. Οι εξεγέρσεις, που ξεκίνησαν από τα παζάρια της Τεχεράνης, έχουν εξαπλωθεί πλέον σε όλες τις γωνιές της χώρας – από τη βορειοανατολική ιερή πόλη των Σιιτών, Μασάντ, μέχρι τη νοτιοδυτική πόλη Αμπαντάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, αλλά και προς τον Νότο, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του Κόλπου. Παράλληλα, σε ισχύ είναι και μια γενική απεργία.

Οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν από την κατάρρευση της ιρανικής οικονομίας μετά από χρόνια κυρώσεων, ελλείψεων και πολέμων, αλλά γρήγορα επεκτάθηκαν στις τάξεις των γυναικών, των φοιτητών και των μειονοτήτων. Οι διαδηλωτές απαιτούν πλέον ένα ελεύθερο από τη θεοκρατία Ιράν, φωνάζοντας συχνά το όνομα του διαδόχου τού έκπτωτου Σάχη, Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος ζει στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με ακτιβιστές και ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το καθεστώς επιχειρεί να καταστείλει την εξέγερση χρησιμοποιώντας πραγματικά πυρά, δακρυγόνα και μαζικές συλλήψεις. Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι Times, έκλεισε την κρατική παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο – μια πολιτική που έχει εφαρμόσει και σε παλαιότερες μαζικές διαδηλώσεις.

Αλλά η νεολαία του Ιράν δεν πτοείται: δημοσιεύει περιεχόμενο στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας συσκευές της Starlink του Ελον Μασκ. Την Πέμπτη, αρκετοί influencers που ήρθαν σε επαφή με τους Times είδαν τις αναρτήσεις τους στο Instagram να αφαιρούνται, με ένα κίτρινο προειδοποιητικό μήνυμα να γράφει στα φαρσί: «Με δικαστική απόφαση η σελίδα κατάσχεται λόγω εγκληματικών δραστηριοτήτων».

Οι φωνές υπέρ του διαδόχου του ιρανικού θρόνου Παχλεβί –μεγάλη ελπίδα των νοσταλγών της μοναρχίας– πληθαίνουν. Ο γιος του τελευταίου Σάχη, που απολαμβάνει της εκτίμησης των φιλοϊσραηλινών κύκλων στις ΗΠΑ, χαίρει πλέον ευρείας υποστήριξης στο Ιράν, ειδικά μετά τις τελευταίες ευρείες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του 2022 στην Τεχεράνη. Πολλοί Ιρανοί θεωρούν ότι είναι ο μόνος με τη δυνατότητα να ανοικοδομήσει τη χώρα.

Η γεννημένη στην Τεχεράνη Ροζίτα συμμετείχε σε όλες τις προηγούμενες εξεγέρσεις κατά του θεοκρατικού καθεστώτος και έχει σταματήσει να φοράει χιτζάμπ από την τελευταία μαζική διαδήλωση του 2022. Οι κινητοποιήσεις της την αναγκάζουν να αποφεύγει σημεία όπου υπάρχει παρουσία της αστυνομίας ηθών, ενώ της απαγορεύτηκε και η παρακολούθηση των μαθημάτων της στο πανεπιστήμιο, λόγω της άρνησής της να φορέσει μαντίλα.

Τους τελευταίους μήνες δυσκολεύεται να τραγουδήσει, αφού τα δακρυγόνα στις διαδηλώσεις έχουν καταστρέψει τις φωνητικές της χορδές. Οι απόψεις της διχάζουν ακόμα και την οικογένειά της, με τη βαθιά θρησκευόμενη πεθερά της και τη μητέρα της να εκφράζουν φόβους για την ασφάλειά της.

Το κίνημα διαμαρτυρίας «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία», που ξεκίνησε μετά τον θάνατο της κουρδικής καταγωγής Ιρανής Μαχσά Αμινί, η οποία συνελήφθη επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της, «έχει προκαλέσει οικογενειακά ρήγματα», λέει η Ροζίτα στους Times. «Αλλά αυτή τη φορά είμαστε πολλές και πολλοί – και όλοι συντονισμένοι στον ίδιο στόχο», συμπληρώνει με ενθουσιασμό. «Πρόκειται για θαύμα!»

