Τραμπ: Θα πάρω τη Γροιλανδία για να μην την πάρει ο Πούτιν ή ο Σι

Ποιος θα προλάβει να πάρει τη Γροιλανδία… Κάπως έτσι φαίνεται πως το σκέφτεται ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος σε νέες του δηλώσεις είπε ότι θέλει να την προλάβει εκείνος ώστε να μην την πάρει η Κίνα ή η Ρωσία!

«Θα κάνουμε κάτι στη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Διότι αν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία, και δεν θέλουμε να έχουμε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο κατά τη συνάντησή του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών.

«Θα το κάνουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», πρόσθεσε.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο Τραμπ έχει αναφέρει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, παρόλο που διατηρούν ήδη στρατιωτική δύναμη στο νησί βάσει συμφωνίας του 1951, καθώς θεωρεί ότι τέτοιου είδους συμφωνίες δεν επαρκούν για να εγγυηθούν την άμυνα της Γροιλανδίας. Εχει, εξάλλου, πει ότι η Γροιλανδία είναι βασικός πυλώνας εθνικής ασφάλειας για τη χώρα του.

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί»

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», επανέλαβαν την Παρασκευή το βράδυ τα κόμματα της Γροιλανδίας σε κοινή τους ανακοίνωση.

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να είμαστε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί», τόνισαν οι επικεφαλής των πέντε κομμάτων της Γροιλανδίας που εκπροσωπούνται στο τοπικό κοινοβούλιο.

Την ερχόμενη εβδομάδα ο επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί στη Γροιλανδία για διαπραγματεύσεις

