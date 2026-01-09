Υβριδική απειλή ρωσικής προέλευσης «βλέπουν» οι κυπριακές Αρχές – τι ερευνούν για το βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των κυπριακών Αρχών για το επίμαχο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας -και το οποίο συνδέει τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα, αφήνοντας αιχμές για μίζες- με τα μέχρι τώρα ευρήματα να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για οργανωμένη υβριδική επιχείρηση, με άμεσο στόχο την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟΥ» οι υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα φέρει όλα τα χαρακτηριστικά οργανωμένων εκστρατειών παραπληροφόρησης, παρόμοιων με εκείνες που στο παρελθόν έχουν αποδοθεί σε ρωσικής προέλευσης μηχανισμούς και έχουν στοχεύσει επανειλημμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρότι δεν αποκλείεται η επιχείρηση να μην προέρχεται απευθείας από τη Ρωσία, η μεθοδολογία που ακολουθείται θεωρείται ταυτόσημη. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον χρόνο δημοσίευσης του βίντεο, ο οποίος εκτιμάται ότι δεν είναι τυχαίος και ενδέχεται να συνδέεται με ευρύτερες κακόβουλες ενέργειες ενόψει ή κατά τη διάρκεια άσκησης της προεδρίας της Ε.Ε.

Χαρακτηριστικά εκστρατείας «Doppelganger»

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι η ανάρτηση παρουσιάζει όλα τα βασικά γνωρίσματα της λεγόμενης εκστρατείας «Doppelganger», μιας από τις πλέον γνωστές διαδικτυακές επιχειρήσεις υβριδικής παραπληροφόρησης, η οποία εντοπίζεται από το 2021 και έχει στοχοποιήσει, μεταξύ άλλων, τη Γαλλία (κατά τη διάρκεια προεδρικών εκλογών), τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και το Ισραήλ.

Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των εκστρατειών είναι η αναπαραγωγή στοχευμένων αφηγημάτων, με στόχο την αποσταθεροποίηση, τη φθορά θεσμών και τη διάβρωση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης, αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας.

«Κακόβουλο προϊόν μοντάζ»

Σε ανακοίνωσή του, το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου χαρακτηρίζει το βίντεο «κακόβουλο και προϊόν μοντάζ», επισημαίνοντας ότι από την εξέταση του υλικού προκύπτει πως το τελικό αποτέλεσμα –τόσο σε επίπεδο αφήγησης όσο και επεξεργασίας εικόνας– δεν παραθέτει απτά αποδεικτικά στοιχεία. Αντιθέτως, ενισχύει μεθοδικά ένα συγκεκριμένο αφήγημα περί διαφθοράς, χωρίς τεκμηρίωση.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε δημόσια «τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους».

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας, τέτοιου είδους ανώνυμα βίντεο παραπέμπουν στην πρακτική των λεγόμενων «kompromat», όρος των υπηρεσιών πληροφοριών με ιστορική προέλευση από τη Σοβιετική Ενωση. Πρόκειται για τακτική «δολοφονίας προσωπικοτήτων», η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στη Ρωσία, μέσω δημοσιευμάτων και οπτικοακουστικού υλικού, με σκοπό τον εκβιασμό ή την πολιτική εξουθένωση αντιπάλων.

Ανώνυμα δίκτυα και «bots»

Οπως επισημαίνεται, τα συγκεκριμένα βίντεο εμφανίζονται στο διαδίκτυο ως «δημοσιογραφικές αποκαλύψεις», στην πραγματικότητα όμως στοχεύουν ευθέως στην αξιοπιστία και τη φήμη προσώπων και θεσμών, κυρίως σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Από την ανάλυση του λογαριασμού που διέδωσε το υλικό προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις υβριδικής χρήσης, με χαρακτηριστικά αυτοματοποιημένου λογαριασμού τύπου «bot», εικονικών χρηστών που λειτουργούν μέσα από οργανωμένα δίκτυα υπολογιστών.

Οι κυπριακές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας τόσο την τεχνική προέλευση του υλικού όσο και τις ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης, με στόχο την πλήρη τεκμηρίωση μιας ενέργειας που -όπως τονίζεται- στρέφεται άμεσα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και των θεσμών της, καταλήγει το ρεπορτάζ της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ».

